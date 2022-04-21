Самопроголошена окупаційна влада на Херсонщині намагається провести “мобілізацію” серед чоловіків до лав ворожих військ Російської Федерації.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 21 квітня.

– На тимчасово захопленій території Херсонської області самопроголошеною окупаційною владою оголошено “мобілізацію” осіб чоловічої статі, – йдеться у повідомленні.

Крім того, у Генштабі повідомили, що 1 травня в зайнятій Росією частині Херсонщини сплановано проведення так званого “референдуму”.

Після цього, у період 2-10 травня, окупантами планується “перепис населення”.

Окупанти при цьому заборонили переміщення між населеними пунктами для місцевих жителів.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що у мешканців тимчасово окупованих територій України, яких країна-агресор РФ намагається примусово “мобілізувати”, є три виходи.

Днями воєнна розвідка України повідомляла, що Росія планує провести примусову мобілізацію не тільки на окупованих територіях Херсонщини, але й на території Запорізької області.

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Фото: Юрій Соболевський

Джерело: Генштаб ЗСУ