Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 57 день війни
Вбили Вбили
208 дітей
Поранили Поранили
>376 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Україна

Окупанти оголосили “мобілізацію” та хочуть провести “референдум” на Херсонщині

Ілля Нежигай редактор стрічки
Херсон - це Україна

Самопроголошена окупаційна влада на Херсонщині намагається провести “мобілізацію” серед чоловіків до лав ворожих військ Російської Федерації.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 21 квітня.

– На тимчасово захопленій території Херсонської області самопроголошеною окупаційною владою оголошено “мобілізацію” осіб чоловічої статі, – йдеться у повідомленні.

Крім того, у Генштабі повідомили, що 1 травня в зайнятій Росією частині Херсонщини сплановано проведення так званого “референдуму”.

Після цього, у період 2-10 травня, окупантами планується “перепис населення”.

Окупанти при цьому заборонили переміщення між населеними пунктами для місцевих жителів.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що у мешканців тимчасово окупованих територій України, яких країна-агресор РФ намагається примусово “мобілізувати”, є три виходи.

Днями воєнна розвідка України повідомляла, що Росія планує провести примусову мобілізацію не тільки на окупованих територіях Херсонщини, але й на території Запорізької області.

Читайте
На Херсонщині окупанти перенесли дату псевдореферендуму

Фото: Юрій Соболевський

Джерело: Генштаб ЗСУ

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка