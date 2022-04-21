Самопроголошена окупаційна влада на Херсонщині намагається провести “мобілізацію” серед чоловіків до лав ворожих військ Російської Федерації.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 21 квітня.
– На тимчасово захопленій території Херсонської області самопроголошеною окупаційною владою оголошено “мобілізацію” осіб чоловічої статі, – йдеться у повідомленні.
Крім того, у Генштабі повідомили, що 1 травня в зайнятій Росією частині Херсонщини сплановано проведення так званого “референдуму”.
Після цього, у період 2-10 травня, окупантами планується “перепис населення”.
Окупанти при цьому заборонили переміщення між населеними пунктами для місцевих жителів.
Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що у мешканців тимчасово окупованих територій України, яких країна-агресор РФ намагається примусово “мобілізувати”, є три виходи.
Днями воєнна розвідка України повідомляла, що Росія планує провести примусову мобілізацію не тільки на окупованих територіях Херсонщини, але й на території Запорізької області.
Фото: Юрій Соболевський
Джерело: Генштаб ЗСУ