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Факты / Украина

Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои на 26.04.2022

Татьяна Забожко редактор ленты
карта бойових дій 21 квітня 2022

За два месяца полномасштабного вторжения российские войска находятся только на первой линии оккупированных территорий. Это – очень узкие “капилляры” вдоль дорог.

В глубине закрашенной красным цветом территории на карте захватчиков нет, объясняет советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович. Это, говорит он, следует знать, чтобы не возникало иллюзии, опасной для понимания реального положения дел.

Факты ICTV предлагают вниманию карты боевых действий от Deep State, Institute for the study of war и CTP, которые условно отображают ситуацию в городах Украины.

Читайте:

Карта боевых действий в Украине Deep State в режиме онлайн

Условные обозначения на карте:

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  • Красные участки – захвачены российскими войсками.
  • Зеленые участки – территории, откуда российские войска были выбиты.

Ни в коем случае не используйте карту для того, чтобы проложить безопасные маршруты, а пользуйтесь зелеными коридорами, предложенными властями.

Читайте: Карта воздушных тревог в Украине в режиме онлайн

Интерактивная карта боевых действий в Украине

Условные обозначения на карте:

Красные точки — последние события

Серые точки — более ранние

Справа есть панель, в которой доступен поиск по описанию.

Точки — наземные операции

Иконка — воздушные удары

Карта боевых действий в Украине от британской разведки с начала вторжения России в Украину

Полномасштабная война в Украине началась около 05.00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.

Вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

 

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Читайте: Карта воздушных тревог в Украине - онлайн

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