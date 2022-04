Каждый транш военной помощи приближает Украину к победе – Резников

Глава Минобороны Алексей Резников на американской военной базе Рамштайн в Германии передал партнерам список современного вооружения, необходимого Украине для полной победы над страной-агрессором.

Об этом он написал на официальном Twitter-аккаунте.

Conveyed a message from ???????? to Western partners at @RamsteinAirBase: every tranche of military assistance brings us closer to peace in Europe, strengthens security in the world, reinforces justice and our joint victory over russia. pic.twitter.com/QfKN5K4ZU2

