Международные партнеры начали поставлять Украине тяжелое оружие, потому что руководству страны удалось изменить их философию ведения войны.

Об этом в эфире марафона национальных телеканалов сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, президент Украины, премьер-министр, руководитель Офиса президента, министры иностранных дел и обороны, а также народные депутаты на своих уровнях оказывали давление на иностранных партнеров еще с марта.

– Мы убеждали наших партнеров, что не нужно рассчитывать на советскую амуницию, оружие и боеприпасы в войне с российскими захватчиками, а следует перенастраивать философию ведения войны. Украинская армия мощная и сильная, но она будет еще сильнее, если мы будем воевать современным оружием – артиллерией, средствами дальнего поражения, танками, бронетехникой, самолетами, – отметил Алексей Резников.

Философия партнеров изменилась, говорит министр обороны, когда они увидели храбрость украинцев и принципиальную позицию не сдавать свои земли.

– Теперь они начинают понимать, что усиление ими восточного фланга Европы действительно должно происходить в Украине, потому что именно мы защищаем от орков весь цивилизованный мир, – подчеркнул министр обороны.

Но реальное изменение парадигмы произошло тогда, убежден глава оборонного ведомства, когда в это поверили люди в Европе и начали давить на своих политиков.

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– Теперь вы уже публично слышите, что мы начинаем получать от США и других партнеров артиллерию 155-го калибра. И сегодня уже не секрет, что наши артиллеристы учатся использовать эту технику. То же самое касается наших танкистов и других специалистов. И теперь мы сможем наносить поражение не на 20 км, а на 40. А это важно изменит картину этой войны, – говорит Алексей Резников.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 22 апреля поблагодарил партнеров за то, что прислушались и начали передавать именно то оружие, о котором просила Украина.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 59-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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