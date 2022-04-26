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Факти / Україна

Кожен транш військової допомоги наближає Україну до перемоги – Резніков

Валентина Летяк редакторка стрічки
Олексій Резніков

Глава Міноборони Олексій Резніков на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині передав партнерам список сучасного озброєння, необхідного Україні для повної перемоги над країною-агресором.

Про це він написав на офіційному Twitter-акаунті.

– Передав послання від України західним партнерам: кожен транш військової допомоги наближає нас до миру в Європі, посилює безпеку у світі, зміцнює справедливість та нашу спільну перемогу над Росією, – наголосив міністр оборони.

 

На військовій базі Рамштайн 26 квітня відбувається зустріч глав оборонних відомств понад 40 країн. Головна мета саміту – допомога Україні у боротьбі з повномасштабним вторгненням РФ.

Кілька днів тому Олексій Резніков заявив, що міжнародні партнери почали постачати Україні важку зброю, тому що керівництву країни вдалося змінити їхню філософію ведення війни.

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За його словами, президент, глава уряду, керівник Офісу президента, міністри закордонних справ та оборони, а також народні депутати на своїх рівнях тиснули на іноземних партнерів ще з березня.

Саме тому Україна починає отримувати від США та інших партнерів артилерію 155-го калібру,  і тепер ЗСУ зможуть вражати ворога не на 20 км, а на 40, а це принципово має змінити картину війни, переконаний міністр оборони.

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Фото: Міноборони

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