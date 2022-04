Кожен транш військової допомоги наближає Україну до перемоги – Резніков

Глава Міноборони Олексій Резніков на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині передав партнерам список сучасного озброєння, необхідного Україні для повної перемоги над країною-агресором.

Про це він написав на офіційному Twitter-акаунті.

Conveyed a message from ???????? to Western partners at @RamsteinAirBase: every tranche of military assistance brings us closer to peace in Europe, strengthens security in the world, reinforces justice and our joint victory over russia. pic.twitter.com/QfKN5K4ZU2

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 26, 2022