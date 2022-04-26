Кожен транш військової допомоги наближає Україну до перемоги – Резніков

Глава Міноборони Олексій Резніков на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині передав партнерам список сучасного озброєння, необхідного Україні для повної перемоги над країною-агресором.

Про це він написав на офіційному Twitter-акаунті.

– Передав послання від України західним партнерам: кожен транш військової допомоги наближає нас до миру в Європі, посилює безпеку у світі, зміцнює справедливість та нашу спільну перемогу над Росією, – наголосив міністр оборони.

Conveyed a message from ???????? to Western partners at @RamsteinAirBase: every tranche of military assistance brings us closer to peace in Europe, strengthens security in the world, reinforces justice and our joint victory over russia. pic.twitter.com/QfKN5K4ZU2 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 26, 2022

На військовій базі Рамштайн 26 квітня відбувається зустріч глав оборонних відомств понад 40 країн. Головна мета саміту – допомога Україні у боротьбі з повномасштабним вторгненням РФ.

Кілька днів тому Олексій Резніков заявив, що міжнародні партнери почали постачати Україні важку зброю, тому що керівництву країни вдалося змінити їхню філософію ведення війни.

Related video

За його словами, президент, глава уряду, керівник Офісу президента, міністри закордонних справ та оборони, а також народні депутати на своїх рівнях тиснули на іноземних партнерів ще з березня.

Саме тому Україна починає отримувати від США та інших партнерів артилерію 155-го калібру, і тепер ЗСУ зможуть вражати ворога не на 20 км, а на 40, а це принципово має змінити картину війни, переконаний міністр оборони.