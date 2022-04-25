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Факты / Мир

Россия планирует инсценированный референдум в Херсоне, чтобы оправдать свою оккупацию — Минобороны Британии

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Россия планирует инсценированный референдум в Херсоне, чтобы оправдать свою оккупацию — Минобороны Британии

Россия планирует инсценированный референдум в Херсоне, о чем свидетельствуют данные, обнародованные Министерством обороны Великобритании.

— Россия планирует инсценированный референдум в Херсоне на юге страны, чтобы оправдать свою оккупацию. Город является ключом к цели России по созданию сухопутного моста в Крым и доминированию на юге Украины, — говорится в сообщении.

— Россия в 2014 году провела нелегитимный референдум о присоединении Крыма к Российской Федерации, чтобы задним числом оправдать захват полуострова.

Собственные внутренние выборы в России сопровождались обвинениями в фальсификации результатов голосования, а настоящей оппозиции не позволили баллотироваться, — добавили в Минобороны Великобритании.

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Источник: Минобороны Великобритании

Фото: Юрій Соболевський

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