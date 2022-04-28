Арестович сообщил, когда украинская армия пойдет в наступление
Вооруженные силы Украины пойдут в наступление с оружием от западных партнеров во второй половине июня – начале июля.
Такой прогноз в эфире Фейгин Live озвучил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.
Товарное количество оружия, которого будет достаточно украинским военным для получения преимущества в силах и средствах на фронте, накопится в конце мая – начале июня.
Алексей Арестович отмечает: оружие будет прибывать и раньше, но необходимое количество накопится ориентировочно через месяц.
– Шесть американских гаубиц – это хорошо на определенном участке фронта, но особо они ни на что не влияют.
А вот 30-36 оказывают большое влияние, и радикально меняют ситуацию на поле боя в нашу пользу, – объяснил советник руководителя Офиса президента.
Таким образом уже к середине июня украинская сторона вооружит свои части, и они будут готовы переходить к наступлению.
– То есть во второй половине июня – в начале июля будут идти ожесточенные бои, потому что украинская армия пойдет в наступление, – обещает Алексей Арестович.
В течение этого времени, по его убеждению, РФ постарается создать “встречную группировку”, чтобы начать встречные или оборонительные бои.
Для этого Россия будет привлекать срочников, призыв которых начался 1 апреля.
Напомним, 26 апреля министры обороны более 40 стран собрались на военной базе США в Германии, чтобы решить вопрос поддержки Украины.
По итогам встречи главы оборонных ведомств договорились создать контактную группу по обороне Украины.
Кроме того, главы оборонных ведомств стран мира пришли к выводу, что объем, скорость, упрощенная логистика, расширенная номенклатура оружия существенно усилятся.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 64-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Фейгин Live