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Татьяна Забожко, редактор ленты

Арестович сообщил, когда украинская армия пойдет в наступление

Олексій Арестович
Фото: Офис президента

Вооруженные силы Украины пойдут в наступление с оружием от западных партнеров во второй половине июня – начале июля.

Такой прогноз в эфире Фейгин Live озвучил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

Товарное количество оружия, которого будет достаточно украинским военным для получения преимущества в силах и средствах на фронте, накопится в конце мая – начале июня.

Алексей Арестович отмечает: оружие будет прибывать и раньше, но необходимое количество накопится ориентировочно через месяц.

– Шесть американских гаубиц – это хорошо на определенном участке фронта, но особо они ни на что не влияют.

А вот 30-36 оказывают большое влияние, и радикально меняют ситуацию на поле боя в нашу пользу, – объяснил советник руководителя Офиса президента.

Таким образом уже к середине июня украинская сторона вооружит свои части, и они будут готовы переходить к наступлению.

– То есть во второй половине июня – в начале июля будут идти ожесточенные бои, потому что украинская армия пойдет в наступление, – обещает Алексей Арестович.

В течение этого времени, по его убеждению, РФ постарается создать “встречную группировку”, чтобы начать встречные или оборонительные бои.

Для этого Россия будет привлекать срочников, призыв которых начался 1 апреля.

Напомним, 26 апреля министры обороны более 40 стран собрались на военной базе США в Германии, чтобы решить вопрос поддержки Украины.

По итогам встречи главы оборонных ведомств договорились создать контактную группу по обороне Украины.

Кроме того, главы оборонных ведомств стран мира пришли к выводу, что объем, скорость, упрощенная логистика, расширенная номенклатура оружия существенно усилятся.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 64-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Фейгин Live

арсенал зброї, Война в Украине, ВСУ, Олексій Арестович, Офис президента, Російська агресія, РФ, Украинское оружие
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