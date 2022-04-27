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Факты / Украина / Общество

Контактная группа по обороне Украины будет заседать ежемесячно – глава Пентагона

Юля Захарченко редактор ленты
Ллойд Остін

В Германии на военной базе США состоялась встреча министров обороны более 40 стран, посвященная поддержке Украины. По ее итогам создана контактная группа по обороне Украины, которая будет заседать каждый месяц.

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции рассказал, что цель группы – помощь в координации оказания помощи Украине, содействии победы в войне против российской агрессии и вызовах, которые могут появиться в будущем.

Остин отметил, что сегодня главы Минобороны более 40 стран обсуждали вопросы долгосрочной поддержки обороноспособности Украины, возможностей оборонной сферы и обеспечения ее потребностей.

Он ответил на вопросы журналистов о возможности распространения полномасштабной российской агрессии на территорию Молдовы на фоне активизации провокаций в Приднестровье. Министр обороны Америки отметил, что США однозначно не желают наблюдать за распространением войны.

Он убежден, что это можно предотвратить с помощью поддержки Украины и обеспечения нашего государства вооружением. Ллойд Остин уверен, что президент России Владимир Путин должен сесть за стол переговоров и завершить войну в Украине.

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Фото: Getty Images

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