Арестович повідомив, коли українська армія піде в наступ

Збройні сили України підуть у наступ із зброєю від західних партнерів у другій половині червня – на початку липня.

Такий прогноз в ефірі Фейгін Live озвучив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Товарна кількість зброї, якої буде достатньо українським військовим для здобуття переваги в силах та засобах на фронті, накопичиться наприкінці травня – на початку червня.

Олексій Арестович наголошує: зброя прибуватиме й раніше, але необхідна кількість накопичиться орієнтовно за місяць.

– Шість американських гаубиць – це добре на визначеній ділянці фронту, але особливо вони ні на що не впливають. А от 30-36 дуже впливають, і радикально змінюють ситуацію на полі бою на нашу користь, – пояснив радник керівника Офісу президента.

Таким чином уже до середини червня українська сторона озброїть свої частини, і вони будуть готові переходити до наступу.

– Тобто у другій половині червня – на початку липня точитимуться запеклі бої, бо українська армія піде в наступ, – зауважив Олексій Арестович.

Упродовж цього часу, на його переконання, РФ намагатиметься створити “зустрічне угруповання”, щоб почати зустрічні чи оборонні бої.

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Для цього Росія залучатиме строковиків, призов яких почався 1 квітня.

Нагадаємо, що 26 квітня міністри оборони понад 40 країн зібралися на військовій базі США в Німеччині, щоб вирішити питання підтримки України.

За підсумками зустрічі очільники оборонних відомств домовились створити контактну групу з оборони України.

Крім того, очільники оборонних відомств країн світу дійшли висновку, що обсяг, швидкість, спрощена логістика, розширена номенклатура зброї суттєво посиляться.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 64-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Фейгін Live