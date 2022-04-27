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Факты / Украина

Есть очень плохие новости для РФ – Подоляк о встрече министров обороны в Германии

Татьяна Забожко редактор ленты
Михайло Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк озвучил “очень плохие новости для РФ” по итогам встречи министров обороны более 40 стран 26 апреля.

Михаил Подоляк напомнил, что в начале войны одним из странных требований России была “полная демилитаризация” Украины.

– Что ж, после вчерашней эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира есть очень плохие новости для РФ – объем, скорость, упрощенная логистика, расширенная номенклатура оружия существенно усиливаются, – подчеркнул советник руководителя Офиса президента.

По убеждению Михаила Подоляка, сейчас суть понятия “демилитаризация”, или же разоружение, “активно изучают” Белгородская, Воронежская и Курская области России.

То, что в этих трех регионах “все активнее и увереннее” вспыхивают крупные топливные базы и склады боеприпасов, по словам советника главы Офиса президента, свидетельствует о том, что рано или поздно “долги придется возвращать“.

Напомним, 26 апреля министры обороны более 40 стран собрались на военной базе США в Германии, чтобы решить вопрос поддержки Украины.

По итогам встречи главы оборонных ведомств договорились создать контактную группу по обороне Украины.

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Заседания группы будут проходить ежемесячно.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 63-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Михаил Подоляк

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