Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк озвучил “очень плохие новости для РФ” по итогам встречи министров обороны более 40 стран 26 апреля.

Михаил Подоляк напомнил, что в начале войны одним из странных требований России была “полная демилитаризация” Украины.

– Что ж, после вчерашней эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира есть очень плохие новости для РФ – объем, скорость, упрощенная логистика, расширенная номенклатура оружия существенно усиливаются, – подчеркнул советник руководителя Офиса президента.

По убеждению Михаила Подоляка, сейчас суть понятия “демилитаризация”, или же разоружение, “активно изучают” Белгородская, Воронежская и Курская области России.

То, что в этих трех регионах “все активнее и увереннее” вспыхивают крупные топливные базы и склады боеприпасов, по словам советника главы Офиса президента, свидетельствует о том, что рано или поздно “долги придется возвращать“.

Напомним, 26 апреля министры обороны более 40 стран собрались на военной базе США в Германии, чтобы решить вопрос поддержки Украины.

По итогам встречи главы оборонных ведомств договорились создать контактную группу по обороне Украины.

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Заседания группы будут проходить ежемесячно.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 63-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Михаил Подоляк