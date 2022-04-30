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Факты / Украина

Забрали только 20 мирных жителей: Азов о ходе эвакуации из Азовстали в Мариуполе

Наташа Тарчевська редактор ленты
Забрали только 20 мирных жителей: Азов о ходе эвакуации из Азовстали в Мариуполе

Процесс эвакуации с территории завода Азовсталь в Мариуполе начался с опозданием в 12 часов, поскольку оккупанты нарушали договоренный накануне режим прекращения огня.

Об этом в вечернем видеообращении от 30 апреля сообщил заместитель командира полка Азов капитан Святослав Паламар.

— Всю ночь по территории завода работала вражеская артиллерия, повлекшая новые завалы и разрушения. Режим тишины, который должен был начаться в 6.00 утра, начался только в 11.00 утра… С шести утра мы ждали приезда эвакуационной колонны, однако она прибыла только в 18.25, — заявил он.

По состоянию на 19.40 эвакуационные колонны смогли забрать только 20 мирных жителей: теперь они должны направиться в Запорожье.

– Мы передали 20 гражданских людей, которых достали из-под завалов – это женщины и дети. Мы надеемся, что они поедут в договоренном направлении на подконтрольную Украине территорию, — отметил Святослав Паламар.

Сейчас на территории завода Азовсталь силами бойцов Азова проводится специальная спасательная операция: по тросам они достают пожилых людей, детей и женщин из-под “свежих” завалов, образовавшихся в результате утренних обстрелов оккупантов.

Святослав Паламар также выразил надежду, что процесс эвакуации из Азовстали будет продолжен. Он в очередной раз напомнил, что на территории завода остаются десятки раненых, нуждающихся в неотложной медицинской помощи.

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