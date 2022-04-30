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Факти / Україна

Забрали лише 20 мирних мешканців: Азов про перебіг евакуації з Азовсталі у Маріуполі

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Забрали лише 20 мирних мешканців: Азов про перебіг евакуації з Азовсталі у Маріуполі

Процес евакуації з території заводу Азовсталь у Маріуполі розпочався із запізненням у 12 годин, оскільки окупанти порушували домовлений напередодні режим припинення вогню.

Про це у вечірньому відеозверненні від 30 квітня повідомив заступник командира полку Азов капітан Святослав Паламар.

– Цілу ніч по території заводу працювала ворожа артилерія, яка спричинила нові завали і руйнування. Режим тиші, який повинен був розпочатися о 6.00 ранку, розпочався лише об 11.00 ранку… З шостої ранку ми чекали на приїзд евакуаційної колони, однак вона прибула лише о 18.25, – заявив він.

Станом на 19.40 евакуаційні колони змогли забрати лише 20 мирних мешканців: тепер вони повинні вирушити до Запоріжжя.

– Ми передали 20 цивільних людей, яких дістали з-під завалів – це жінки та діти. Ми надіємось, що вони поїдуть у домовленому напрямку, на підконтрольну Україні територію, – зазначив Святослав Паламар.

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