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Факты / Мир

Пацифизм устарел: Шольц пообещал поддерживать Украину оружием и деньгами

Анастасия Гевко редактор ленты
олаф шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал “устаревшим” пацифистский подход и пообещал предоставить Украине не только финансовую помощь, но и оружие, для борьбы с российской агрессией.

Об этом он сказал 1 мая во время митинга в Дюссельдорфе, пишет The Guardian.

Своим заявлением он упрекнул группу интеллектуалов, юристов и творческих людей, которые в открытом письме осудили агрессивную войну России, но призвали Шольца не посылать тяжелое вооружение в Украину.

– Я уважаю любой пацифизм, я уважаю любое отношение, но гражданину Украины должно показаться циничным, когда ему говорят защищаться от путинской агрессии без оружия, – отметил Шольц.

Отметим, что открытое письмо на Change.org с предупреждением о третьей мировой войне подписали более 122 000 человек.

В интервью СМИ, опубликованном в воскресенье, Шольц защищался от критиков, которые обвиняли его в том, что он недостаточно делает для помощи Украине.

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