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Факти / Світ

Пацифізм застарів: Шольц пообіцяв підтримувати Україну зброєю та грошима

Анастасія Гевко редакторка стрічки
олаф шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав “застарілим” пацифістський підхід та пообіцяв надати Україні не лише фінансову допомогу, а й зброю для боротьби з російською агресією.

Про це він сказав 1 травня під час мітингу у Дюссельдорфі, пише The Guardian.

Своєю заявою він дорікнув групі інтелектуалів, юристів та творчих людей, які у відкритому листі засудили агресивну війну Росії, але закликали Шольца не надсилати важкого озброєння в Україну.

– Я поважаю будь-який пацифізм, я поважаю будь-яке ставлення, але громадянинові України має здатися цинічним, коли йому кажуть захищатись від путінської агресії без зброї, – зазначив Шольц.

Зазначимо, що відкритий лист на Change.org із попередженням про третю світову війну підписали понад 122 000 людей.

В інтерв’ю ЗМІ, опублікованому в неділю, Шольц захищався від критиків, які закидали йому те, що він недостатньо робить для допомоги Україні.

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