В Одессе российская ракета попала в храм УПЦ МП – Данилов

В результате российского ракетного обстрела Одессы частично обрушилась православная церковь.

Об этом вечером 2 мая в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он уточнил, что рашистская ракета попала в церковь УПЦ МП.

– Относительно церкви московского патриархата – после атаки рашистов у них снесло крышу, – сообщил Алексей Данилов.

В то же время местные Telegram-каналы распространяют видео, на котором дымятся некоторые здания рядом с церковью, примерно в нескольких десятках метров от нее.