В Одессе российская ракета попала в храм УПЦ МП – Данилов

В результате российского ракетного обстрела Одессы частично обрушилась православная церковь.
Об этом вечером 2 мая в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он уточнил, что рашистская ракета попала в церковь УПЦ МП.
– Относительно церкви московского патриархата – после атаки рашистов у них снесло крышу, – сообщил Алексей Данилов.
В то же время местные Telegram-каналы распространяют видео, на котором дымятся некоторые здания рядом с церковью, примерно в нескольких десятках метров от нее.
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