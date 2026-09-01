Законопроект Грэма о санкциях против РФ может застрять в Палате представителей — СМИ
- Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ может не дойти до голосования в Палате представителей США.
- Несмотря на поддержку 86 сенаторов, документ не внесли в перечень законопроектов для голосования на этой неделе.
Законопроект сенатора Линдси Грэма о санкциях против торговых партнеров России рискует остаться без рассмотрения в Палате представителей США.
Несмотря на его принятие Сенатом значительным двухпартийным большинством, документ не внесли в перечень законопроектов для голосования на этой неделе из-за сопротивления демократов и отсутствия достаточной поддержки среди республиканцев.
Об этом пишет Politico.
Законопроект Грэма может остаться без рассмотрения
Менее месяца назад значительное двухпартийное большинство в Сенате проголосовало за то, чтобы почтить память покойного сенатора Линдси Грэма и принять законопроект, который он продвигал и который предусматривает введение санкций против торговых партнеров России.
Теперь законопроект рискует надолго остаться без рассмотрения в Палате представителей, где он сталкивается со значительным сопротивлением демократов и отсутствием энтузиазма со стороны республиканцев.
Лидеры Республиканской партии не включили его в перечень законопроектов, которые должны вынести на голосование на этой неделе.
В понедельник, когда ведущие республиканские законодатели вернулись в Капитолий после пятинедельного летнего перерыва, никто из них не заявил, что принятие закона Линдси Грэма о санкциях против России — один из главных приоритетов.
— Мы только что вышли из заседания глав комитетов, и никто об этом не упомянул, — сказала председатель Комитета Палаты представителей по вопросам регламента Вирджиния Фокс.
На вопрос, может ли законопроект пройти через ее комитет на пути к рассмотрению Палатой представителей, она ответила: Я не имею понятия. Никто об этом не говорит.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон признал, что законопроект ждет непростая борьба, и не сказал, будет ли он вынесен на рассмотрение Палаты представителей после принятия Сенатом 86 голосами против 11.
— Посмотрим, — сказал Джонсон, обвинив демократов в сопротивлении, которое создает неопределенность. — Мы были очень последовательны в вопросе жесткой позиции в отношении России. Так что посмотрим, что произойдет.
Сторонники законопроекта в Палате представителей и Сенате утверждают, что он предоставит Белому дому новые рычаги влияния, поскольку тот оказывает давление на Россию, чтобы она прекратила войну в Украине, в частности, предоставит президенту Дональду Трампу новые инструменты для введения тарифов.
Однако в республиканском большинстве нет единства по поводу вмешательства в войну России против Украины, многие демократы опасаются предоставления Трампу новых полномочий в сфере тарифов.
Поэтому законопроект, похоже, не является главным приоритетом для лидеров Республиканской партии, которые планируют финальный законодательный рывок перед выборами.
Что известно о законопроекте Грэма-Блюменталя
В начале апреля 2025 года в Сенате США зарегистрировали законопроект об усилении санкций против России. Документ предусматривал 500-процентную пошлину на импорт товаров из стран, которые продолжают покупать российскую нефть и другое сырье. Его соавторами стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец) и Ричард Блюменталь (демократ).
10 июля во время визита в Киев Линдси Грэм заявил на пресс-конференции, что ему удалось договориться с администрацией Белого дома по поводу новой редакции законопроекта о санкциях против РФ.
29 июля Сенат США провел первое процедурное голосование по документу, который предусматривает введение новых санкций против России и Ирана. Его поддержали 86 сенаторов.
7 августа подавляющее большинство членов Сената США проголосовало за законопроект Грэма-Блюменталя. За документ отдали 86 голосов, против — 11.