Законопроект сенатора Линдси Грэма о санкциях против торговых партнеров России рискует остаться без рассмотрения в Палате представителей США.

Несмотря на его принятие Сенатом значительным двухпартийным большинством, документ не внесли в перечень законопроектов для голосования на этой неделе из-за сопротивления демократов и отсутствия достаточной поддержки среди республиканцев.

Об этом пишет Politico.

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Законопроект Грэма может остаться без рассмотрения

Менее месяца назад значительное двухпартийное большинство в Сенате проголосовало за то, чтобы почтить память покойного сенатора Линдси Грэма и принять законопроект, который он продвигал и который предусматривает введение санкций против торговых партнеров России.

Теперь законопроект рискует надолго остаться без рассмотрения в Палате представителей, где он сталкивается со значительным сопротивлением демократов и отсутствием энтузиазма со стороны республиканцев.

Лидеры Республиканской партии не включили его в перечень законопроектов, которые должны вынести на голосование на этой неделе.

В понедельник, когда ведущие республиканские законодатели вернулись в Капитолий после пятинедельного летнего перерыва, никто из них не заявил, что принятие закона Линдси Грэма о санкциях против России — один из главных приоритетов.

— Мы только что вышли из заседания глав комитетов, и никто об этом не упомянул, — сказала председатель Комитета Палаты представителей по вопросам регламента Вирджиния Фокс.

На вопрос, может ли законопроект пройти через ее комитет на пути к рассмотрению Палатой представителей, она ответила: Я не имею понятия. Никто об этом не говорит.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон признал, что законопроект ждет непростая борьба, и не сказал, будет ли он вынесен на рассмотрение Палаты представителей после принятия Сенатом 86 голосами против 11.

— Посмотрим, — сказал Джонсон, обвинив демократов в сопротивлении, которое создает неопределенность. — Мы были очень последовательны в вопросе жесткой позиции в отношении России. Так что посмотрим, что произойдет.

Сторонники законопроекта в Палате представителей и Сенате утверждают, что он предоставит Белому дому новые рычаги влияния, поскольку тот оказывает давление на Россию, чтобы она прекратила войну в Украине, в частности, предоставит президенту Дональду Трампу новые инструменты для введения тарифов.

Однако в республиканском большинстве нет единства по поводу вмешательства в войну России против Украины, многие демократы опасаются предоставления Трампу новых полномочий в сфере тарифов.

Поэтому законопроект, похоже, не является главным приоритетом для лидеров Республиканской партии, которые планируют финальный законодательный рывок перед выборами.

Что известно о законопроекте Грэма-Блюменталя

В начале апреля 2025 года в Сенате США зарегистрировали законопроект об усилении санкций против России. Документ предусматривал 500-процентную пошлину на импорт товаров из стран, которые продолжают покупать российскую нефть и другое сырье. Его соавторами стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец) и Ричард Блюменталь (демократ).

10 июля во время визита в Киев Линдси Грэм заявил на пресс-конференции, что ему удалось договориться с администрацией Белого дома по поводу новой редакции законопроекта о санкциях против РФ.

29 июля Сенат США провел первое процедурное голосование по документу, который предусматривает введение новых санкций против России и Ирана. Его поддержали 86 сенаторов.

7 августа подавляющее большинство членов Сената США проголосовало за законопроект Грэма-Блюменталя. За документ отдали 86 голосов, против — 11.

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