Хотел предупредить соседей: стало известно о последних минутах жизни подростка из Одессы

В результате российского ракетного удара по Одессе погиб 15-летний мальчик. Он бежал к соседям-пенсионерам, чтобы предупредить о воздушной тревоге.

Трагическими подробностями последних минут подростка поделился спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он объяснил, почему мальчик не успел зайти в укрытие.

– Ракеты прилетели в общежитие в Одессе. Погиб 15-летний молодой человек. Известно, что он бежал к своим пожилым соседям, у которых не было приложений тревоги по телефону. Соседей он предупредил, а сам не выжил, – отметил Сергей Братчук.

О состоянии семьи погибшего мальчика спикер Одесской ОВА ничего не сообщил, однако уточнил, что российская ракета попала в общежитие с мирными одесситами.

Напомним, что во время ракетных обстрелов Одессы 2 мая пострадали члены одной семьи, а госпитализированная 17-летняя девушка должна стать их невесткой.

Как сообщала местная корреспондентка Ольга Циктор, за считанные минуты до ракетного удара сирены в городе не сработали.

Она объяснила это тем, что Одессу атаковали ракетой не типа Калибр или Бастион, как это было раньше, а противокорабельной ракетой Оникс.