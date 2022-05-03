Все пострадавшие от ракетного удара в Одессе – члены одной семьи

Во время ракетных обстрелов Одессы 2 мая пострадали члены одной семьи.

Об этом сообщила местная корреспондент Ольга Циктор в эфире марафона национальных телеканалов.

17-летняя девушка, получившая осколочные ранения, должна стать невесткой семьи пострадавших.

В настоящее время она находится в состоянии средней тяжести в больнице.

В медицинском учреждении с незначительными ранениями в стабильном состоянии находятся родители будущего свекра девушки.

С другими людьми, которые находились в здании, работают психологи.

Объяснила корреспондент также, почему сирены в городе сработали после ракетного удара.

По ее словам, город атаковали ракетой не типа Калибр или Бастион, как это было раньше, а противокорабельной ракетой Оникс.

– Возможно, она летела слишком низко или слишком быстро. Такой тип ракет в момент фиксации сначала пытаются сбить, а затем уже подают сигнал воздушной тревоги, – отметила журналист.

Вражеский снаряд армия РФ выпустила из берегов Крыма.

Напомним, 2 мая во время ракетного удара по жилому дому Одессы погиб 15-летний подросток.

Ранения получила и девушка, которая в будущем должна стать невесткой его семьи. Через два дня, 5 мая, ей исполнится 18 лет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 69-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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