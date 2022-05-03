Все пострадавшие от ракетного удара в Одессе – члены одной семьи
Во время ракетных обстрелов Одессы 2 мая пострадали члены одной семьи.
Об этом сообщила местная корреспондент Ольга Циктор в эфире марафона национальных телеканалов.
17-летняя девушка, получившая осколочные ранения, должна стать невесткой семьи пострадавших.
В настоящее время она находится в состоянии средней тяжести в больнице.
В медицинском учреждении с незначительными ранениями в стабильном состоянии находятся родители будущего свекра девушки.
С другими людьми, которые находились в здании, работают психологи.
Объяснила корреспондент также, почему сирены в городе сработали после ракетного удара.
По ее словам, город атаковали ракетой не типа Калибр или Бастион, как это было раньше, а противокорабельной ракетой Оникс.
– Возможно, она летела слишком низко или слишком быстро. Такой тип ракет в момент фиксации сначала пытаются сбить, а затем уже подают сигнал воздушной тревоги, – отметила журналист.
Вражеский снаряд армия РФ выпустила из берегов Крыма.
Напомним, 2 мая во время ракетного удара по жилому дому Одессы погиб 15-летний подросток.
Ранения получила и девушка, которая в будущем должна стать невесткой его семьи. Через два дня, 5 мая, ей исполнится 18 лет.
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