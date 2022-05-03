Хотів попередити сусідів: стало відомо про останні хвилини життя підлітка з Одеси

Внаслідок російського ракетного удару по Одесі загинув 15-річний хлопчик. Він біг до сусідів-пенсіонерів, аби попередити про повітряну тривогу.

Трагічними подробицями останніх хвилин життя підлітка поділився речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він пояснив, чому хлопчик не встиг зайти до укриття.

– Ракети прилетіли у гуртожиток в Одесі. Загинув 15-річний хлопець. Відомо, що він біг до своїх літніх сусідів, у яких не було додатків тривоги на телефоні. Сусідів він попередив, а сам не вижив, – зазначив Сергій Братчук.

Про стан родини загиблого хлопчика спікер Одеської ОВА нічого не повідомив, однак уточнив, що російська ракета влучила у гуртожиток з мирними одеситами.

Нагадаємо, що під час ракетного обстрілу Одеси 2 травня постраждали члени однієї родини, а госпіталізована 17-річна дівчина мала має стати їхньою невісткою.

Як повідомляла місцева кореспондентка Ольга Циктор, напередодні ракетного удару сирени у місті не спрацювали.

Вона пояснила це тим, що Одесу атакували ракетою не типу Калібр чи Бастіон, як це було раніше, а протикорабельною ракетою Онікс.