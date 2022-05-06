В четверг, 5 мая, Ирпень (Киевская область) посетили около 120 архитекторов. Они будут работать над стратегией восстановления города, который испытал масштабные разрушения во время оккупации и обстрелов российских войск.

Об этом сообщили в пресс-службе главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка.

Ранее руководство Ирпеня и Киевской ОВА пригласило архитекторов со всей Украины присоединиться к наработке стратегии по восстановлению города.

На приглашение откликнулись около 120 человек, которые 5 мая прибыли в Ирпень.

Архитекторы вместе с мэром города Александром Маркушиным осмотрели изувеченный российскими обстрелами Ирпень. Они оценили масштабы разрушений.

На следующем этапе состоится планирование стратегии по восстановлению и развитию города.

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– Населенные пункты Киевской области очень сильно пострадали от рук захватчиков. Оккупанты целенаправленно уничтожали наши дома, больницы, школы, культурные сооружения. Но мы все восстановим. У меня нет сомнений в этом, когда я вижу, сколько людей откликнулось на призыв о помощи, — отметил Александр Павлюк.

Восстановление Ирпеня после обстрелов РФ: в город приехали около 120 архитекторов / 4 фотографии

Как на днях проинформировала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, в городе Ирпень, который с 4 по 28 марта был оккупирован войсками РФ, повреждено 70% инфраструктуры. В частности, 885 объектов – полностью разрушены, 2 738 – частично.

В ходе расследования преступлений российских захватчиков эксперты обнаружили в Ирпене 290 тел: 161 мужчина, 73 женщины, один ребенок и еще 55 человеческих останков. Пока что удалось идентифицировать 185 погибших.

По оценкам городских властей Ирпеня, для восстановления города необходимо около $1 млрд. В частности, для восстановления уничтоженного или поврежденного жилищного фонда города (многоквартирных и частных жилых домов) необходимо около $850 млн.

Источник: Киевская ОВА