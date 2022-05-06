Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 71 день війни
Вбили Вбили
221 дітей
Поранили Поранили
>408 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 238 дорослих
Факти / Україна

Відновлення Ірпеня після обстрілів РФ: до міста приїхали близько 120 архітекторів

Юлія Соколова редакторка стрічки
Ірпінь

У четвер, 5 травня, Ірпінь (Київська область) відвідали близько 120 архітекторів. Вони працюватимуть над стратегією відбудови міста, яке зазнало масштабних руйнувань під час окупації та обстрілів російських військ.

Про це поінформували в пресслужбі голови Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка.

Раніше керівництво Ірпеня та Київської ОВА запросило архітекторів з усієї України долучитися до напрацювання стратегії з відновлення міста.

На запрошення відгукнулися близько 120 людей, які 5 травня прибули до Ірпеня.

Архітектори разом із мером міста Олександром Маркушиним оглянули понівечений російськими обстрілами Ірпінь. Вони оцінили масштаби руйнувань.

На наступному ж етапі відбудеться планування стратегії з відбудови та розвитку міста.

Related video

– Населені пункти Київщини дуже сильно постраждали від рук загарбників. Окупанти цілеспрямовано знищували наші домівки, лікарні, школи, культурні споруди. Але ми все відновимо. В мене немає сумнівів у цьому, коли я бачу, скільки людей відгукнулися на заклик про допомогу, – зазначив Олександр Павлюк.

В Ірпінь приїхали архітектори
В Ірпінь приїхали архітектори
В Ірпінь приїхали архітектори
В Ірпінь приїхали архітектори
В Ірпінь приїхали архітектори
В Ірпінь приїхали архітектори
В Ірпінь приїхали архітектори
В Ірпінь приїхали архітектори
Відновлення Ірпеня після обстрілів РФ: до міста приїхали близько 120 архітекторів / 4 фотографии

Як днями поінформувала генпрокурор України Ірина Венедіктова, в місті Ірпінь, яке з 4 по 28 березня було окуповане військами РФ, пошкоджено 70% інфраструктури. Зокрема, 885 об’єктів – повністю зруйновано, 2 738 – частково.

Під час розслідування злочинів російських загарбників експерти виявили в Ірпені 290 тіл: 161 чоловік, 73 жінки, одна дитина та ще 55 людських останків. Поки що вдалося ідентифікувати 185 загиблих.

За оцінками міської влади Ірпеня, для відбудови міста потрібно близько $1 млрд. Зокрема, для відновлення знищеного чи пошкодженого житлового фонду міста (багатоквартирних та приватних житлових будинків) необхідно близько $850 млн.

Читайте
Масове знищення українців: у ДБР зібрали докази воєнних злочинів РФ в Ірпені

Джерело: Київська ОВА

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка