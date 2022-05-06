У четвер, 5 травня, Ірпінь (Київська область) відвідали близько 120 архітекторів. Вони працюватимуть над стратегією відбудови міста, яке зазнало масштабних руйнувань під час окупації та обстрілів російських військ.

Про це поінформували в пресслужбі голови Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка.

Раніше керівництво Ірпеня та Київської ОВА запросило архітекторів з усієї України долучитися до напрацювання стратегії з відновлення міста.

На запрошення відгукнулися близько 120 людей, які 5 травня прибули до Ірпеня.

Архітектори разом із мером міста Олександром Маркушиним оглянули понівечений російськими обстрілами Ірпінь. Вони оцінили масштаби руйнувань.

На наступному ж етапі відбудеться планування стратегії з відбудови та розвитку міста.

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– Населені пункти Київщини дуже сильно постраждали від рук загарбників. Окупанти цілеспрямовано знищували наші домівки, лікарні, школи, культурні споруди. Але ми все відновимо. В мене немає сумнівів у цьому, коли я бачу, скільки людей відгукнулися на заклик про допомогу, – зазначив Олександр Павлюк.

Відновлення Ірпеня після обстрілів РФ: до міста приїхали близько 120 архітекторів / 4 фотографии

Як днями поінформувала генпрокурор України Ірина Венедіктова, в місті Ірпінь, яке з 4 по 28 березня було окуповане військами РФ, пошкоджено 70% інфраструктури. Зокрема, 885 об’єктів – повністю зруйновано, 2 738 – частково.

Під час розслідування злочинів російських загарбників експерти виявили в Ірпені 290 тіл: 161 чоловік, 73 жінки, одна дитина та ще 55 людських останків. Поки що вдалося ідентифікувати 185 загиблих.

За оцінками міської влади Ірпеня, для відбудови міста потрібно близько $1 млрд. Зокрема, для відновлення знищеного чи пошкодженого житлового фонду міста (багатоквартирних та приватних житлових будинків) необхідно близько $850 млн.

Джерело: Київська ОВА