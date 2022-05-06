В МВД поступило более 30 тыс. обращений: россияне разыскивают своих родственников в Украине

Министерство внутренних дел Украины получило более 20 тыс. неофициальных обращений через Telegram-боты и около 12 тыс. звонков на горячую линию от россиян, разыскивающих в Украине своих родных.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, отметив, что Украина получает официальные запросы и от российского омбудсмена.

— Только в марте было 210 пленных, которых опознали их родные на Telegram-канале. И где-то около 40 погибших. Сейчас по запросам через Telegram-боты, которые мы создали, получено 20 тыс. обращений от родных солдат, которые спрашивали, что с ними. И еще около 12 тыс. звонков на телефон горячей линии МВД тоже от родных, – рассказал он.

По словам Виктора Андрусива, российским пропагандистам не удается скрывать от россиян человеческие потери на войне в Украине. По его словам, РФ будет гораздо труднее не сообщать реальную информацию.

Он также добавил, что с каждым месяцем войны страх россиян потерять родных будет стремительно увеличиваться, как было когда-то в СССР во время войны в Афганистане.

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