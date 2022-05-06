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Факти / Україна

До МВС надійшло понад 30 тис. звернень: росіяни розшукують своїх родичів в Україні

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
До МВС надійшло понад 30 тис. звернень: росіяни розшукують своїх родичів в Україні

Міністерство внутрішніх справ України отримало понад 20 тис. неофіційних звернень через Telegram-боти та близько 12 тис. дзвінків на гарячу лінію від росіян, які розшукують в Україні своїх рідних.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів, зазначивши, що Україна отримує офіційні запити і від російського омбудсмена.

– Тільки в березні було 210 полонених, яких упізнали їхні рідні на Telegram-каналі. І десь близько 40 загиблих. Зараз за запитами через Telegram-боти, які ми створили, отримано 20 тис. звернень від рідних солдат, які питали, що з ними. І ще близько 12 тис. дзвінків на телефон гарячої лінії МВС теж від рідних, – розповів він.

За словами Віктора Андрусіва, російським пропагандистам вже не вдається приховувати від росіян людські втрати на війні в Україні. За його словами, РФ буде значно важче не повідомляти реальну інформацію.

Він також додав, що з кожним місяцем війни страх росіян втратити рідних стрімко збільшуватиметься, як було колись в СРСР під час війни в Афганістані.

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Фото: Depositphotos

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