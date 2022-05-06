Фактически Мариуполь превращается в украинское гетто. Несмотря на красивую картинку, которую пытается показать пропаганда, ситуация очень тяжелая.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, люди сбиваются фактически в новые микрорайоны, где можно жить. Они полностью бесправны и над ними издеваются.

– Даже на улице ты не можешь находиться сейчас, если у тебя нет сразу двух бумаг: одна – о прохождении фильтрации, другая – вообще разрешение на пребывание на улице. И это очень большая проблема для людей, потому что фильтрационные процедуры начинаются даже внутри города, – объяснил он.

Также Петр Андрющенко добавил, что в Мариуполе заработали так называемые участки полиции, им помогают так называемые волонтеры от России, из организации фильтрации. В городе оборудованы блокпосты, которые нельзя пересекать без проверки.

— У нас уже есть вообще вопиющие случаи: целые микрорайоны частного сектора, более 2 тыс. человек были вывезены в Безымянное, в так называемый фильтрационный лагерь. Сейчас они там удерживаются. Это исключительно мужчины, сейчас уже четвертая неделя идет. Это в реальности какая-то тюрьма, потому что их удерживают в здании школы, не выпускают на улицу, только с конвоем; привлекают к работам, кормят какой-то баландой трижды в день, не оказывают медицинской помощи. Вообще все признаки какого-то настоящего концентрационного лагеря, — рассказал он.

По словам Андрющенко, город живет без воды и еды. Того, что завозят, катастрофически не хватает на всех. Поэтому люди вынуждены работать за еду, разбирать завалы, убирать тела погибших из-под завалов, с улиц.

Фото: Мариупольский городской совет