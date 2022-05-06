Фактично Маріуполь перетворюється на українське гетто. Попри красиву картинку, яку намагається показати пропаганда, насправді ситуація дуже важка.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, люди збиваються фактично в нові мікрорайони, де ще можна жити. Вони повністю безправні і над ними знущаються.

– Навіть на вулиці ти не можеш перебувати зараз, якщо в тебе немає одразу двох паперів: один — про проходження фільтрації, інший — взагалі дозвіл на перебування на вулиці. І це дуже велика проблема для людей, тому що фільтраційні процедури починаються навіть усередині міста, – пояснив він.

Також Петро Андрющенко додав, що у Маріуполі запрацювали так звані відділки поліції, їм допомагають так звані волонтери від від Росії, з організації фільтрації. В місті облаштовані блокпости, які не можна перетинати без перевірки.

– У нас уже є взагалі кричущі випадки: цілі мікрорайони приватного сектору, понад 2 тис. осіб було вивезено в Безіменне, до так званого фільтраційного табору. Зараз їх там утримують. Це виключно чоловіки, зараз уже четвертий тиждень іде. Це в реальності якась тюрма, тому що їх утримують у будівлі школи, не випускають на вулицю, тільки з конвоєм; залучають до робіт, годують якоюсь баландою тричі на день, не надають медичної допомоги. Взагалі всі ознаки якогось справжнього концентраційного табору, – розповів він.

За словами Андрющенка, місто живе без води та їжі. Того, що завозять, катастрофічно не вистачає на всіх. Тому люди змушені працювати за їжу, розбирати завали, прибирати тіла загиблих із-під завалів, з вулиць.

Фото: Маріупольська міська рада