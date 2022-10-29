Жовтень, 29 в 12:13

Унаслідок ранкових вибухів у тимчасово окупованому Севастополі можуть бути пошкоджені кілька кораблів Чорноморського флоту РФ.

За попередніми даними, серед них може бути фрегат Адмірал Макаров, який став флагманом після втрати росіянами крейсера Москва.

Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. Онак він наголосив, що інформація потребує додаткової перевірки.

Зараз дивляться

Фрегат Адмірал Макаров – багатоцільовий ракетний корабель дальньої морської зони, що перебував на озброєнні Чорноморського флоту Росії. Урочистий спуск на воду відбувся 2 вересня 2015 року в Калінінграді.

У світлі останніх подій вельми символічним представляється назва фрегата на честь Адмірала Макарова. Того самого віце-адмірала Макарова Степана Йосиповича, який був і винахідником мінного транспорту, і розробником теорії непотоплюваності, і піонером використання криголамів.

Навіть розробив російську семафорну абетку. Але в 1904 році загинув під час російсько-японської війни. Як і його тезка-фрегат – під час російсько-української, майже 120 років потому.

Яким “крутим і непереможним” був фрегат Адмірал Макаров барвисто розписав свого часу його командир – капітан другого рангу Григорій Брєєв. Свою розповідь він так і назвав “Фрегат з можливостями крейсера…”.

За словами Брєєва, такі кораблі довго біля стінки не стоять. Тому що:

дальність дії бортового озброєння більше, ніж у кораблів попередніх поколінь, а бойові можливості ширше;

за багатьма параметрами перевершує великі надводні кораблі країн НАТО в Чорноморському регіоні;

може наносити удари по кораблях і береговим цілям, шукати підводні човни за допомогою гвинтокрила та бортової апаратури, стежити за ними і атакувати торпедами.

Як розповів капітан, головне ударне озброєння корабля – універсальні пускові установки на вісім крилатих ракет Калібр і Онікс. Перші здатні вражати морські цілі на дистанції 400 км, а сухопутні – на 2 000 км.

Надзвукові Онікси доставляють до мети 300-кілограмову боєголовку і перехопити ракету, що летить на швидкості 2,6 Маха практично неможливо.

Що стосується протиповітряної оборони фрегата, то вона організована в кілька ешелонів. На далеких підступах загрозу нейтралізують зенітні ракети комплексу Штиль-М, ближні цілі збивають шестиствольні автоматичні гармати АК-630м.

На палубі встановлена 100-міліметрова зброя АК-190 з дальністю стрільби до 21 км. Для боротьби з підводними човнами корабель оснащений 12-ствольним реактивним бомбометом і чотирма торпедними апаратами, здатними стріляти високоточними боєприпасами останнього покоління.

Сумарна потужність енергетичної установки 56 тис. к.с. Цього вистачає, щоб розігнати корабель водотоннажністю в чотири тисячі тонн до 55 км/г і забезпечити дальність плавання на більш ніж 9 тис. км. До речі, за час служби Адмірал Макаров вже пройшов майже 190 тис. км.

– Моряки нового фрегата відрізняються високою злагодженістю у вирішенні завдань. А значить, Андріївський прапор вони демонструватимуть гідно, – з гордістю зазначав заступник командира з’єднання капітан першого рангу Сергій Радаускас.

Джерело: за матеріалами ЗМІ

Фото: Вікіпедія