Президент Владимир Зеленский призвал правительство решить вопрос с дефицитом топлива в Украине.

Об этом шла речь на совещании с участием руководителя Офиса президента Андрея Ермака, премьер-министра Дениса Шмыгаля и членов правительства.

Одним из ключевых был вопрос поставок топлива и топливной безопасности государства.

Зеленский подчеркнул необходимость устранения очередей на украинских АЗС.

– У нас вопрос относительно бензина был на прошлой неделе. В начале прошлой недели мы договорились, что на этой неделе решим вопрос относительно очередей. Неделя заканчивается, – отметил он.

В ответ первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко проинформировала, что проблемы возникают с портами Восточной Европы, являющимися “узким местом” в логистике поставок топлива в Украину. По ее словам, Киев призывает предоставить нашему государству зеленый коридор в этих портах.

– Порты как работают: у них есть долгосрочные контракты, свои европейские. Они их обслуживают в первую очередь. А мы стоим в очереди за всеми другими операторами, которые с ними системно работают. У нас будет просьба… предоставить зеленый коридор Украине в этих портах, – рассказала Свириденко.

Во время совещания отмечалась необходимость заключить долгосрочные контракты и накопить государственный резерв горючего.

Сейчас смотрят

Еще одной темой совещания было выполнение государственного бюджета на 2022 год в условиях военного положения. Как отметил министр финансов Сергей Марченко, Украина завершила апрель с дефицитом в размере 125 млрд грн. Бюджет получил 53 млрд грн поступлений от налоговой и таможни, что превысило прогнозы. А на май планируется 57 млрд грн поступлений.

Ежемесячный дефицит госбюджета в Кабинете министров планируют погашать с помощью кредитов и международных грантов. Сейчас, в частности, продолжаются переговоры о предоставлении Украине грантов в объеме $11 млрд (из них $5 млрд Киев уже получил).

Кроме того, на совещании обсуждались подготовка послевоенного Плана восстановления и развития Украины, а также продвижение процесса предоставления нашему государству статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Что известно о дефиците топлива в Украине

Как объясняли в Министерстве экономики Украины, временный дефицит горючего на украинских АЗС был спровоцирован бомбардировками войск РФ.

В течение последних недель враг наносил ракетные удары по топливной инфраструктуре нашего государства: в частности, по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу (до разрушений был основным производителем горючего в Украине) и по нефтебазам.

Неделю тому назад в Минэкономики обещали ликвидировать дефицит горючего в течение 7 дней. В ведомстве отмечали, что у операторов есть законтрактованные объемы горючего в Западной Европе, которые нужно завезти в Украину. Однако проблема дефицита пока не исчезла.

В министерстве также предупреждали, что поставки топлива из Западной Европы приведут к “незначительному подорожанию” нефтепродуктов. Это связано с более сложной логистикой.

По прогнозам экспертов, цена на бензин может возрасти до 40 грн за литр, а дизельное топливо будет стоить около 40-43 грн за литр.