Президент Володимир Зеленський закликав уряд вирішити питання з дефіцитом пального в Україні.

Про це йшлося на нараді за участю керівника Офісу президента Андрія Єрмака, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та членів уряду.

Одним із ключових було питання постачання пального та паливної безпеки держави.

Зеленський наголосив на необхідності усунення черг на українських АЗС.

– У нас питання щодо бензину було минулого тижня. На початку минулого тижня ми домовилися, що цього тижня вирішимо питання щодо черг. Тиждень закінчується, – зазначив він.

У відповідь перший віце-прем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко поінформувала, що проблеми виникають із портами Східної Європи, які є “вузьким місцем” у логістиці постачання палива в Україну. За її словами, Київ закликає надати нашій державі зелений коридор у цих портах.

– Порти як працюють: у них є довгострокові контракти, свої європейські. Вони їх обслуговують у першу чергу. А ми стоїмо в черзі за всіма іншими операторами, які з ними системно працюють. У нас буде прохання… надати зелений коридор Україні в цих портах, – розповіла Свириденко.

Під час наради наголошувалося на необхідності укласти довгострокові контракти і накопичити державний резерв пального.

Зараз дивляться

Ще однією темою наради було виконання державного бюджету на 2022 рік в умовах воєнного стану. Як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, Україна завершила квітень із дефіцитом у розмірі 125 млрд грн. Бюджет отримав 53 млрд грн надходжень від податкової та митниці, що перевищило прогнози. А на травень планується 57 млрд грн надходжень.

Щомісячний дефіцит держбюджету в Кабінеті міністрів планують погашати за допомогою кредитів та міжнародних грантів. Зараз, зокрема, тривають переговори про надання Україні грантів в обсязі $11 млрд (з них $5 млрд Київ уже отримав).

Крім цього, на нараді обговорювалися підготовка післявоєнного Плану відновлення та розвитку України, а також перебіг процесу надання нашій державі статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Що відомо про дефіцит пального в Україні

Як пояснювали в Міністерстві економіки України, тимчасовий дефіцит пального на українських АЗС був спровокований бомбардуваннями військ РФ.

Протягом останніх тижнів ворог завдавав ракетних ударів по паливній інфраструктурі нашої держави: зокрема, по Кременчуцькому нафтопереробному заводу (до руйнувань був основним виробником пального в Україні) та по нафтобазам.

Тиждень тому в Мінекономіки обіцяли ліквідувати дефіцит пального впродовж 7 днів. У відомстві зазначали, що оператори мають законтрактовані обсяги пального в Західній Європі, які потрібно завезти в Україну. Проте проблема дефіциту поки що не зникла.

В міністерстві також попереджали, що постачання пального із Західної Європи призведе до “незначного подорожчання” нафтопродуктів. Це пов’язано з більш складною логістикою.

За прогнозами експертів, ціна на бензин може зрости до 40 грн за літр, а дизельне пальне коштуватиме близько 40-43 грн за літр.