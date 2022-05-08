Российские военные в ближайшее время объявят о создании “Херсонской народной республики” или предположительно принудительно аннексируют Херсонскую область.

Такой прогноз озвучили в Институте изучения войны (ISW).

К такому выводу там пришли, заметив усиление Россией мер безопасности в Херсоне и Мариуполе.

Согласно данным ISW, РФ вывела личный состав из передовых боевых частей для защиты российских чиновников в Мариуполе.

Известно, что 6 мая в Херсон прибыл с визитом лидер так называемой Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Посетил город также первый заместитель главы Совета Федерации РФ Андрей Турчак.

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Местные коллаборанты заверили их, что “Россия в Херсоне навсегда” и заявили о желании присоединить область к РФ.

– По словам местных оккупационных чиновников, “темпы развития Херсонской области как субъекта РФ будут напоминать Крым”. Это перекликается с давней риторикой, которую используют нынешние российские посредники на Востоке Украины, – отмечают в Институте изучения войны.

Следовательно, добавляют в ISW, Кремль предположительно создаст незаконные прокси-республики или непосредственно аннексирует оккупированные территории на Юге и Востоке Украины.

Это России необходимо, чтобы закрепить свою оккупационную администрацию и попытаться окончательно лишить Украину этих территорий.

В настоящее время в регионе, по данным областной военной администрации, оккупанты захватили здание Дарьевского сельского совета и Токаровского старостинского округа, не допустив работников на свои рабочие места.

Покинули помещение городского совета и представители общины Берислава.

Напомним, что Херсонская областная военная администрация в утренней сводке 7 мая сообщила об активной подготовке оккупантов к 9 мая.

В частности, на площади у здания ОВА российские захватчики начали монтировать сцену.

В этот же день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что украинские власти не разрешат создать так называемую “Херсонскую народную республику”.

По его словам, для освобождения оккупированных территорий ВСУ будут убивать столько российских военных, сколько понадобится.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 74-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW

Фото: Слуга народа