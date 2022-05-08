РФ готується до оголошення “ХНР” – Інститут вивчення війни

Російські військові найближчим часом оголосять про створення “Херсонської народної республіки” або імовірно примусово анексують Херсонську область.

Такий прогноз озвучили в Інституті вивчення війни (ISW).

До такого висновку там дійшли, помітивши посилення Росією заходів безпеки в Херсоні та Маріуполі.

За даними ISW, РФ вивела особовий склад із передових бойових частин задля захисту російських високопосадовців у Маріуполі.

Відомо, що 6 травня до Херсона прибув із візитом лідер так званої Донецької Народної Республіки Денис Пушилін.

Відвідав місто також перший заступник голови Ради Федерації РФ Андрій Турчак.

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Місцеві колаборанти запевнили останніх, що “Росія в Херсоні назавжди” і заявили про бажання приєднати область до РФ.

– За словами місцевих окупаційних чиновників, “темпи розвитку Херсонської області як суб’єкта РФ нагадуватимуть Крим”. Це перегукується із давньою риторикою, яку використовують теперішні російські посередники на Сході України, – зазначають в Інституті вивчення війни.

Тож, додають в ISW, Кремль імовірно створить незаконні проксі-республіки або безпосередньо анексує окуповані території на Півдні та Сході України.

Це Росії необхідно для того, щоб закріпити свою окупаційну адміністрацію та спробувати остаточно позбавити Україну цих територій.

Нині в регіоні, за даними обласної військової адміністрації, окупанти захопили будівлю Дар’ївської сільської ради та Токарівського старостинського округу, не допустивши працівників на свої робочі місця.

Залишили приміщення міської ради й представники громади Берислава.

Нагадаємо, що Херсонська обласна військова адміністрація в ранковому зведенні 7 травня повідомила про активну підготовку окупантів до 9 травня.

Зокрема, на площі біля будівлі ОВА російські загарбники почали монтувати сцену.

Цього ж дня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевив, що українська влада не дозволить створити так звану “Херсонську народну республіку”.

За його словами, для звільнення окупованих територій ЗСУ вбиватимуть стільки російських військових, скільки знадобиться.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 74-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW

Фото: Слуга народу