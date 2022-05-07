В Херсоне на площади возле здания областной военной администрации оккупанты монтируют сцену к 9 мая.
Об этом сообщает ОВА в утренней сводке 7 мая.
В настоящее время военные РФ делают все возможное для поддержки оккупационного режима в Херсоне.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в области увеличено количество блокпостов и передвижных патрулей.
Между тем, в регионе не прекращаются взрывы и обстрелы. На территории области российские захватчики ведут боевые действия и устраивают мародерство.
Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева сообщает о том, что в подвалах Херсонской области пытают около полутысячи человек.
– Как и в Херсоне, так и на админгранице с Крымом, например, в Новоалексеевке и Геническе, у российских военных есть списки АТОвцев и активистов, которые, в частности, участвовали в гражданской блокаде Крыма в 2015 году.
К этим людям приходят домой и похищают их оттуда, – цитирует слова Тамилы Ташевой Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предполагает, что Россия намерена официально объявить войну Украине 9 мая.
Иностранные издания отмечают, что в этот день во время торжеств президент России Владимир Путин направит предупреждение Западу о “конце света”.
Известно, что в Мариуполе Донецкой области оккупанты хотят привлечь к участию в параде 9 мая почти 2 тыс. пленных из фильтрационных лагерей в поселках Казачьем и Безымянном.
Мужчин планируют переодеть в украинскую военную форму.
В ближайшие два дня, по убеждению советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, войска РФ попытаются выйти на границы Луганской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 73-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности