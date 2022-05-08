В течение 7 мая у острова Змеиный украинские военные уничтожили три и существенно повредили еще один катер РФ.
Десантный катер типа Серна благодаря точным атакам Байрактаров Вооруженные силы Украины уничтожили из зенитно-ракетного комплекса Тор.
Ликвидировали украинские защитники также два десантно-штурмовых катера типа Раптор.
Еще один Раптор украинские защитники сильно повредили.
Вместе с катерами ликвидировано 46 членов экипажа и десанта.
– Остров Змеиный становится уже легендарным плацдармом феерического уменьшения сил и мощностей рашистов, – отмечают в оперативном командовании Юг.
В общей сложности ВСУ уничтожили на Юге 7 мая всего 10 единиц техники. Кроме катерного состава, армия РФ потеряла также:
- зенитно-ракетный комплекс Тор,
- ударный беспилотник-разведчик Форпост,
- боевую машину десанта,
- три гаубицы.
В районе Станислава Херсонской области россияне остались без состава боеприпасов.
Ликвидировали ВСУ в течение 7 мая на Юге Украины 80 захватчиков.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 74-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: ОК Юг