В течение 7 мая у острова Змеиный украинские военные уничтожили три и существенно повредили еще один катер РФ.

Десантный катер типа Серна благодаря точным атакам Байрактаров Вооруженные силы Украины уничтожили из зенитно-ракетного комплекса Тор.

Ликвидировали украинские защитники также два десантно-штурмовых катера типа Раптор.

Еще один Раптор украинские защитники сильно повредили.

Вместе с катерами ликвидировано 46 членов экипажа и десанта.

– Остров Змеиный становится уже легендарным плацдармом феерического уменьшения сил и мощностей рашистов, – отмечают в оперативном командовании Юг.

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В общей сложности ВСУ уничтожили на Юге 7 мая всего 10 единиц техники. Кроме катерного состава, армия РФ потеряла также:

зенитно-ракетный комплекс Тор,

ударный беспилотник-разведчик Форпост,

боевую машину десанта,

три гаубицы.

В районе Станислава Херсонской области россияне остались без состава боеприпасов.

Ликвидировали ВСУ в течение 7 мая на Юге Украины 80 захватчиков.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 74-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг