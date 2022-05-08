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Факти / Україна

Серна й Раптори: скільки катерів втратила РФ біля Зміїного 7 травня

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Серна й Раптори: скільки катерів втратила РФ біля Зміїного 7 травня

Упродовж 7 травня біля острова Зміїний українські військові знищили три та суттєво ушкодили ще один катер РФ.

Десантний катер типу Серна завдяки влучним атакам Байрактарів Збройні сили України знищили із зенітно-ракетного комплексу Тор.

Ліквідували українські захисники також два десантно-штурмові катери типу Раптор.

Ще один Раптор українські захисники суттєво ушкодили.

Разом із катерами ліквідовано 46 членів екіпажу та десанту.

– Острів Зміїний стає вже легендарним плацдармом феєричного зменшення сил і потужностей рашистів, – зазначають в оперативному командуванні Південь.

Зараз дивляться

Загалом ЗСУ знищили на Півдні 7 травня всього 10 одиниць техніки. Крім катерного складу, армія РФ втратила також:

У районі Станіслава в Херсонській області росіяни залишились без складу боєприпасів.

Ліквідували ЗСУ протягом 7 травня на Півдні України 80 загарбників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 74-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь

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Фото: Depositphotos

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