Серна й Раптори: скільки катерів втратила РФ біля Зміїного 7 травня

Упродовж 7 травня біля острова Зміїний українські військові знищили три та суттєво ушкодили ще один катер РФ.
Десантний катер типу Серна завдяки влучним атакам Байрактарів Збройні сили України знищили із зенітно-ракетного комплексу Тор.
Ліквідували українські захисники також два десантно-штурмові катери типу Раптор.
Ще один Раптор українські захисники суттєво ушкодили.
Разом із катерами ліквідовано 46 членів екіпажу та десанту.
– Острів Зміїний стає вже легендарним плацдармом феєричного зменшення сил і потужностей рашистів, – зазначають в оперативному командуванні Південь.
Загалом ЗСУ знищили на Півдні 7 травня всього 10 одиниць техніки. Крім катерного складу, армія РФ втратила також:
- зенітно-ракетний комплекс Тор,
- ударний безпілотник-розвідник Форпост,
- бойову машину десанту,
- три гаубиці.
У районі Станіслава в Херсонській області росіяни залишились без складу боєприпасів.
Ліквідували ЗСУ протягом 7 травня на Півдні України 80 загарбників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 74-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ОК Південь