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Факты / Украина

Карта боевых действий на 10.05.2022 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко редактор ленты
Карта боевых действий на 10.05.2022 – ситуация на фронте

На 76-е сутки полномасштабной войны в Украине российские захватчики продолжают наступать на Востоке Украины, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.

Карта боевых действий в Украине на 10.05.2022

Карта бойових дій 9 травня 2022

На Слобожанском направлении враг поддерживает в полной готовности к применению силы и средства противовоздушной обороны на территории Белгородской области.

Россияне обороняют занятые рубежи, чтобы не допустить продвижение подразделений украинских войск в направлении госграницы, а также производят воздушную разведку.

На Изюмском направлении оккупационные войска пополняют боеприпасы, горючее, материально-технические средства и готовятся к наступлению в сторону Лимана и Северодонецка.

Продолжаются бои за Воеводовку, Тошковку и Нижнее Луганской области, а также Каменку Донецкой области.

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Инфраструктуру завода Азовсталь в Мариуполе российские захватчики продолжают уничтожать артиллерией и ударами авиации. Боевые действия в городе не прекращаются.

Тем временем за прошедшие сутки на территории Донецкой и Луганской областей украинские военные успешно отбили 15 атак врага, уничтожив:

  • один зенитный ракетный комплекс,
  • девять танков,
  • три артиллерийские системы,
  • 25 единиц боевой бронированной техники,
  • три единицы специальной инженерной техники,
  • три автомобиля.

На Южнобужском направлении в течение суток враг обстреливал подразделения наших войск и готовился к возобновлению штурмовых действий, чтобы улучшить тактическое положение.

Корабельные группировки РФ продолжают изолировать районы боевых действий, вести разведку, наносить ракетные удары по важным объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины, поддерживать российские подразделения на Приморском направлении и блокировать гражданское судоходство.

На Волынском и Полесском направлениях 9 мая враг активных действий не предпринимал.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не зафиксировал здесь признаков формирования наступательных группировок.

Известно, что украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях все так же прикрывают подразделения Вооруженных сил Беларуси.

Границу в Брянской и Курской областях РФ, что на Северском направлении, усиленно охраняют россияне.

Приграничные населенные пункты Сумской области – Великую Писаревку, Белополье, Краснополье и Юнаковку – российские захватчики обстреляли из реактивных систем залпового огня.

В Генштабе ВСУ прогнозируют, что россияне продолжат демонстрационные действия вдоль границы, чтобы сковать действия украинских подразделений и не допустить их перегруппировки по другим направлениям.

Полномасштабная война в Украине длится уже 76-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW

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