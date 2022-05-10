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Факты / Украина

Под завалами обстрелянного войсками РФ дома в Изюме нашли 44 тела – глава ОВА

Татьяна Забожко редактор ленты
Обстріл_завали будинку в Харківській області

Во временно оккупированном Изюме Харьковской области под завалами пятиэтажного дома обнаружили тела 44 гражданских.

Захватчики из Российской Федерации уничтожили здание еще в первой декаде марта.

– Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения!

Мы фиксируем каждый, и за каждый они заплатят! – уверяет глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Разобрать завалы полностью разрушенной оккупантами пятиэтажки удалось благодаря местным жителям, которые еще остаются в Изюме.

Продолжались работы так долго, потому что специальной техники в городе, который больше двух месяцев фактически находится под оккупацией, нет.

– Все работы местные жители выполняли вручную и только тогда, когда не было обстрелов, – подчеркнул в эфире марафона национальных телеканалов руководитель ОВА.

Такой дом, как этот, отмечает Олег Синегубов, в Изюме не один.

Сейчас ситуация в городе является одной из наиболее сложных в Харьковской области из-за непрекращающихся боев.

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Вооруженные силы Украины удерживают свои позиции, однако оккупанты в городе пока остаются.

Напомним, что, скорее всего, погибли и 60 человек, находившихся в бомбоубежище школы в Белогоровке Луганской области.

Авиаудар по учебному заведению и зданию культуры рядом россияне нанесли 7 мая в 16.37.

Семь из 30 человек, которых удалось эвакуировать после обстрела, ранены. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела двоих погибших.

Препятствует спасательной операции напряженная ситуация в поселке.

Есть надежда у областных властей на спасение 11 человек из-под завалов двухэтажного дома в Шипилово, потому что 8 мая туда, скорее всего, прилетела мина или артиллерийский снаряд, а не авиабомба.

Спасательная операция продлится 10 мая, если ситуация станет более спокойной.

Накануне под вражеский огонь при попытке обследовать разрушения попали правоохранители. Один из полицейских ранен.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 76-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов

Фото: ГСЧС в Харковской области

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