Карта бойових дій на 10.05.2022 – ситуація на фронті

На 76-ту добу повномасштабної війни в Україні російські загарбники й далі наступають на Сході України, щоб встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей.

Карта бойових дій в Україні на 10.05.2022

На Слобожанському напрямку ворог підтримує в повній готовності до застосування сили та засоби протиповітряної оборони на території Бєлгородської області.

Росіяни обороняють зайняті рубежі, щоб не допустити просування підрозділів українських військ у напрямку держкордону, а також проводять повітряну розвідку.

На Ізюмському напрямку окупаційні війська поповнюють боєприпаси, пальне, матеріально-технічні засоби та готуються до наступу в бік Лиману та Сєвєродонецька.

Тривають бої за Воєводівку, Тошківку та Нижнє Луганської області, а також Кам’янку Донецької області.

Зараз дивляться

Інфраструктуру заводу Азовсталь у Маріуполі російські загарбники продовжують нищити артилерією та ударами авіації. Бойові дії в місті не припиняються.

Тим часом упродовж минулої доби на території Донецької та Луганської областей українські військові успішно відбили 15 атак ворога, знищивши:

один зенітний ракетний комплекс,

дев’ять танків,

три артилерійські системи,

25 одиниць бойової броньованої техніки,

три одиниці спеціальної інженерної техніки,

три автомобілі.

На Південнобузькому напрямку упродовж доби ворог обстрілював підрозділи наших військ та готувався до відновлення штурмових дій, щоб покращити тактичне положення.

Корабельні угруповання РФ продовжують ізолювати райони бойових дій, вести розвідку, завдавати ракетних ударів по важливих об’єктах цивільної та військової інфраструктури України, підтримувати російські підрозділи на Приморському напрямку та блокувати цивільне судноплавство.

На Волинському й Поліському напрямках 9 травня ворог активних дій не проводив.

Генеральний штаб Збройних сил України не зафіксував тут ознак формування наступальних угруповань.

Відомо, що українсько-білоруський кордон у Брестській та Гомельській областях так само прикривають підрозділи Збройних сил Білорусі.

Кордон у Брянській та Курській областях РФ, що на Сіверському напрямку, посилено охороняють росіяни.

Прикордонні населені пункти Сумської області – Велику Писарівку, Білопілля, Краснопілля та Юнаківку – російські загарбники обстріляли з реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі ЗСУ прогнозують, що росіяни продовжать демонстраційні дії вздовж кордону, щоб скувати дії українських підрозділів та не допустити їх перегрупування на інші напрямки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 76-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW