Май, 10, 2022 в 10:26

Российские военные ранили полицейского в Шипилово Луганской области, где под завалами двухэтажного дома после обстрела 8 мая остается 11 человек.

Враг открыл огонь по правоохранителям, когда те накануне пытались обследовать разрушения.

10 мая, если ситуация станет более спокойной, в Шипилово отправятся спасатели, чтобы попытаться освободить людей.

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– У нас есть большая надежда, что все же люди выжили под завалами, потому что там не было авиаудара. В Шипилово 8 мая прилетела мина или артиллерийский снаряд, – сообщил в эфире марафона национальных телеканалов глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

В настоящее время населенный пункт находится в зоне проведения активной фазы боевых действий.

Не могут пока спасатели добраться и до Белогоровки, где под завалами находятся 60 человек.

По словам главы области, их должны были эвакуировать еще до обстрела, но люди отказались покидать населенный пункт. И, наконец, из 300 человек из Белогоровки вывезли только 49 человек.

Сейчас возможности эвакуировать людей из поселка у властей области нет, потому что ситуация там по состоянию на 10 мая опасная.

Россияне обстреляли полицейских в Шипилово. Есть раненый / 4 фотографии

Обстрел полицейских 9 мая был не единственной атакой на правоохранителей.

В Северодонецке вражеский снаряд попал в здание местного отделения Национальной полиции. Там после значительного возгорания уничтожены помещения и оборудование.

Кроме отделения полиции, претерпели в городе разрушения и жилища людей.

Один из местных жителей, который получил осколочные ранения рук и ног, был госпитализирован в полтавскую больницу.

В настоящее время враг готовится к наступлению в сторону Северодонецка. Продолжаются бои за Воеводовку, Тошковку и Нижнее.

В течение 9 мая россияне 22 раза обстреляли города и села Луганской области. Известно о разрушении домов в Лисичанске.

11 человек находятся под завалами двухэтажного дома в Шипилово с ночи 8 мая.

Школу в Белогоровке оккупационные войска атаковали 7 мая. 60 человек, находившихся в бомбоубежище учебного заведения, скорее всего, погибли.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 76-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай