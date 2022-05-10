Під завалами обстріляного військами РФ будинку в Ізюмі знайшли 44 тіла – голова ОВА

У тимчасово окупованому Ізюмі Харківської області під завалами п’ятиповерхового будинку виявили тіла 44 цивільних.

Загарбники з Російської Федерації знищили будинок ще в першій декаді березня.

– Це черговий жахливий воєнний злочин російських окупантів проти мирного населення! Ми фіксуємо кожен, і за кожен вони заплатять! – запевняє очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Розібрати завали ущент зруйнованої окупантами п’ятиповерхівки вдалося завдяки місцевим жителям, які ще залишаються в Ізюмі.

Тривали роботи так довго, тому що спеціальної техніки в місті, яке понад два місяці фактично перебуває під окупацією, немає.

– Усі роботи місцеві жителі виконували вручну й лише тоді, коли не було обстрілів, – наголосив в ефірі марафону національних телеканалів керівник ОВА.

Такий будинок, як цей, наголошує Олег Синєгубов, в Ізюмі не один.

Нині ситуація в місті є однією з найбільш складних у Харківській області через бої, що не припиняються.

Зараз дивляться

Збройні сили України утримують свої позиції, однак окупанти в місті поки залишаються.

Нагадаємо, що, найімовірніше, загинули й 60 осіб, які перебували в бомбосховищі школи в Білогорівці Луганської області.

Авіаудар по навчальному закладу та будинку культури поряд росіяни завдали 7 травня о 16.37.

Семеро з 30 осіб, яких вдалося евакуювати після обстрілу, поранені. Під час розбирання завалів рятувальники виявили тіла двох загиблих.

На заваді пошуковій операції – напружена ситуація в селищі.

Є надія в обласної влади на порятунок 11 осіб із-під завалів двоповерхового будинку в Шипіловому, тому що 8 травня туди, скоріше за все, прилетіла міна чи артилерійський снаряд, а не авіабомба.

Рятувальна операція продовжиться 10 травня, якщо ситуація стане більш спокійною.

Напередодні під ворожий вогонь під час спроби обстежити руйнування потрапили правоохоронці. Один із поліцейських поранений.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 76-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: ДСНС у Харківській області