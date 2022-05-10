Росіяни обстріляли поліцейських у Шипіловому. Є поранений

Російські військові поранили поліцейського в Шипіловому Луганської області, де під завалами двоповерхового будинку після обстрілу 8 травня залишається 11 осіб.
Ворог відкрив вогонь по правоохоронцях, коли ті напередодні намагалися обстежити руйнування.
10 травня, якщо ситуація стане більш спокійною, до Шипілового вирушать рятувальники, щоб спробувати звільнити людей.
– У нас є велика надія, що все ж таки люди вижили під завалами, тому що там не було авіаудару. У Шипілове 8 травня прилетіла міна чи артилерійський снаряд, – повідомив в ефірі марафону національних телеканалів очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Нині населений пункт перебуває в зоні проведення активної фази бойових дій.
Не можуть поки рятувальники дістатися й до Білогорівки, де під завалами перебуває 60 осіб.
За словами очільника області, їх мали евакуювати ще до обстрілу, але люди відмовилися покидати населений пункт. І зрештою із 300 осіб із Білогорівки вивезли лише 49 осіб.
Зараз можливості евакуювати людей із селища у влади області немає, тому що ситуація там станом на 10 травня небезпечна.
Обстріл поліцейських 9 травня був не єдиною атакою на правоохоронців.
У Сєвєродонецьку ворожий снаряд поцілив у будівлю місцевого осередку Національної поліції. Там після значного займання знищені приміщення та обладнання.
Крім осередку поліції, зазнали в місті руйнувань й житла людей.
Одного з місцевих жителів, який дістав осколкові поранення рук та ніг, госпіталізували до полтавської лікарні.
Нині ворог готується до наступу в бік Сєвєродонецька. Тривають бої за Воєводівку, Тошківку та Нижнє.
Загалом упродовж 9 травня росіяни 22 рази обстріляли міста та села Луганської області. Відомо про руйнування будинків у Лисичанську.
11 осіб перебувають під завалами двоповерхового будинку в Шипіловому із ночі 8 травня.
Школу в Білогорівці окупаційні війська атакували 7 травня. 60 осіб, які перебували в бомбосховищі навчального закладу, найімовірніше, загинули.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 76-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай