Російські військові поранили поліцейського в Шипіловому Луганської області, де під завалами двоповерхового будинку після обстрілу 8 травня залишається 11 осіб.

Ворог відкрив вогонь по правоохоронцях, коли ті напередодні намагалися обстежити руйнування.

10 травня, якщо ситуація стане більш спокійною, до Шипілового вирушать рятувальники, щоб спробувати звільнити людей.

– У нас є велика надія, що все ж таки люди вижили під завалами, тому що там не було авіаудару. У Шипілове 8 травня прилетіла міна чи артилерійський снаряд, – повідомив в ефірі марафону національних телеканалів очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Нині населений пункт перебуває в зоні проведення активної фази бойових дій.

Не можуть поки рятувальники дістатися й до Білогорівки, де під завалами перебуває 60 осіб.

За словами очільника області, їх мали евакуювати ще до обстрілу, але люди відмовилися покидати населений пункт. І зрештою із 300 осіб із Білогорівки вивезли лише 49 осіб.

Зараз дивляться

Зараз можливості евакуювати людей із селища у влади області немає, тому що ситуація там станом на 10 травня небезпечна.

Росіяни обстріляли поліцейських у Шипіловому. Є поранений / 4 фотографии

Обстріл поліцейських 9 травня був не єдиною атакою на правоохоронців.

У Сєвєродонецьку ворожий снаряд поцілив у будівлю місцевого осередку Національної поліції. Там після значного займання знищені приміщення та обладнання.

Крім осередку поліції, зазнали в місті руйнувань й житла людей.

Одного з місцевих жителів, який дістав осколкові поранення рук та ніг, госпіталізували до полтавської лікарні.

Нині ворог готується до наступу в бік Сєвєродонецька. Тривають бої за Воєводівку, Тошківку та Нижнє.

Загалом упродовж 9 травня росіяни 22 рази обстріляли міста та села Луганської області. Відомо про руйнування будинків у Лисичанську.

11 осіб перебувають під завалами двоповерхового будинку в Шипіловому із ночі 8 травня.

Школу в Білогорівці окупаційні війська атакували 7 травня. 60 осіб, які перебували в бомбосховищі навчального закладу, найімовірніше, загинули.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 76-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай