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Факты / Украина

Как работает метро Киева: режим работы станций и движения поездов

Марта Бондаренко, редактор ленты
Метро Києва

По состоянию на четверг, 13 мая, метро Киева продолжает работать в режиме перевозок пассажиров.

Метрополитен работает в режиме перевозок с 06.30 до 22.00. Ориентировочный интервал движения поездов на всех линиях составляет 10-15 минут.

Как курсируют поезда:

Красная линия: от станции Академгородок до станции Лесная.

Синяя линия: от станции Героев Днепра до станции Теремки.

Зеленая линия: от станции Сырец до станции Красный хутор.

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Майдан Независимости, Крещатик, Днепр, Гидропарк и Кловскую поезда проезжают без остановки.

Работают пересадочные узлы: Золотые ворота — Театральная; Площадь Льва Толстого – Дворец спорта. Пересадочный узел Крещатик — Майдан Независимости остается закрытым.

Поезда метрополитена во время воздушной тревоги приостанавливают движение по наземному участку на “красной” линии, а на “зеленой” не курсируют через Южный мост.

Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей в качестве укрытий.

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Источник: КП Киевский метрополитен

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Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

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