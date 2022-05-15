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Факты / Украина

Кто может получить компенсацию за разрушенное имущество, если владелец умер — разъяснение Минюста

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Кто может получить компенсацию за разрушенное имущество, если владелец умер — разъяснение Минюста

Компенсацию за поврежденное и разрушенное в результате боевых действий имущество смогут получить наследники или правопреемники. Такой вариант возможен при смерти владельцев.

Такой информацией 15 мая в эфире всеукраинского телемарафона поделилась директор Департамента экспертного обеспечения правосудия Министерства юстиции Наталья Ткаченко.

— Если нет владельца в живых, по общей юридической процедуре устанавливаются наследники или правопреемники, которые будут иметь право на такую компенсацию, — пояснила она.

Компенсационный механизм будет действовать в рамках законопроекта №7198, который предусматривает создание в Украине государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества (в частности, недвижимости).

Документ предусматривает следующее:

  1. Компенсация не будет денежной. Речь идет о квадратных метрах жилой площади.
  2. В каждой украинской общине будут созданы комиссии по рассмотрению вопросов для предоставления компенсации.
  3. Работа таких комиссий – прием заявок, проведение экспертизы жилья и предоставление выводов.
  4. На компенсацию имеют право граждане Украины: собственники жилья, инвесторы, наследники, управляющие многоэтажками.
  5. Внеочередное получение компенсации – многодетные семьи, лица с инвалидностью и участники боевых действий.

Законом предусмотрено два варианта компенсаций за поврежденное/уничтоженное войной жилье:

  1. Подлежит восстановлению – владельцу предоставляются средства на восстановление или финансируются строительные работы по восстановлению.
  2. Не подлежит восстановлению – финансируется новое строительство.
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Фото: УНИАН

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