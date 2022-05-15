Кто может получить компенсацию за разрушенное имущество, если владелец умер — разъяснение Минюста

Компенсацию за поврежденное и разрушенное в результате боевых действий имущество смогут получить наследники или правопреемники. Такой вариант возможен при смерти владельцев.
Такой информацией 15 мая в эфире всеукраинского телемарафона поделилась директор Департамента экспертного обеспечения правосудия Министерства юстиции Наталья Ткаченко.
— Если нет владельца в живых, по общей юридической процедуре устанавливаются наследники или правопреемники, которые будут иметь право на такую компенсацию, — пояснила она.
Компенсационный механизм будет действовать в рамках законопроекта №7198, который предусматривает создание в Украине государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества (в частности, недвижимости).
Документ предусматривает следующее:
- Компенсация не будет денежной. Речь идет о квадратных метрах жилой площади.
- В каждой украинской общине будут созданы комиссии по рассмотрению вопросов для предоставления компенсации.
- Работа таких комиссий – прием заявок, проведение экспертизы жилья и предоставление выводов.
- На компенсацию имеют право граждане Украины: собственники жилья, инвесторы, наследники, управляющие многоэтажками.
- Внеочередное получение компенсации – многодетные семьи, лица с инвалидностью и участники боевых действий.
Законом предусмотрено два варианта компенсаций за поврежденное/уничтоженное войной жилье:
- Подлежит восстановлению – владельцу предоставляются средства на восстановление или финансируются строительные работы по восстановлению.
- Не подлежит восстановлению – финансируется новое строительство.