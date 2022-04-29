Шмигаль объяснил, кому из переселенцев в первую очередь предоставят жилье в Украине

Кабмин разработал документ, определяющий, каким семьям из числа переселенцев в первую очередь будет предоставляться жилье в Украине.

Об этом вечером 29 апреля заявил премьер-министр Денис Шмигаль. Он заверил, что документ будет принят сегодня же.

– Это многодетные семьи, беременные женщины, семьи с детьми, люди, потерявшие трудоспособность, и пенсионеры, – уточнил премьер.

По словам Дениса Шмыгаля, жилье для временного проживания таких семей будет покупаться за счет государственного бюджета.

Кроме этого, для расселения граждан, вынужденных убегать от войны, государство начнет ремонт объектов жилого фонда.