Хто може отримати компенсацію за зруйноване майно, якщо власник помер – роз’яснення Мін’юсту

Компенсацію за пошкоджене та зруйноване внаслідок бойових дій майно зможуть отримати спадкоємці чи правонаступники. Такий варіант є можливим за смерті власників.

Такою інформацією 15 травня в ефірі всеукраїнського телемарафону поділилася директор Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції Наталія Ткаченко.

– Якщо немає власника в живих, за загальною юридичною процедурою встановлюються спадкоємці чи правонаступники, які матимуть право на таку компенсацію, – пояснила вона.

Компенсаційний механізм діятиме у рамках законопроекту №7198, який передбачає створення в Україні державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна (зокрема, нерухомості).

Документ передбачає:

Компенсація не буде грошовою. Йдеться про квадратні метри житлової площі. У кожній українській громаді буде утворено комісії з розгляду питань для надання компенсації. Робота таких комісій – приймання заявок, проведення експертизи житла та надання висновків. На компенсацію мають право громадяни України: власники житла, інвестори, спадкоємці, управителі багатоповерхівок. Позачергове отримання компенсації – багатодітні родини, особи з інвалідністю та учасники бойових дій.

Законом передбачено два варіанти компенсації за пошкоджене/знищене війною житло:

Підлягає відновленню – власнику надаються кошти на відновлення або фінансуються будівельні роботи з відновлення. Не підлягає відновленню – фінансується нове будівництво.