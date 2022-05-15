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Факти / Україна

Хто може отримати компенсацію за зруйноване майно, якщо власник помер – роз’яснення Мін’юсту

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Хто може отримати компенсацію за зруйноване майно, якщо власник помер – роз’яснення Мін’юсту

Компенсацію за пошкоджене та зруйноване внаслідок бойових дій майно зможуть отримати спадкоємці чи правонаступники. Такий варіант є можливим за смерті власників.

Такою інформацією 15 травня в ефірі всеукраїнського телемарафону поділилася директор Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції Наталія Ткаченко.

– Якщо немає власника в живих, за загальною юридичною процедурою встановлюються спадкоємці чи правонаступники, які матимуть право на таку компенсацію, – пояснила вона.

Компенсаційний механізм діятиме у рамках законопроекту №7198, який передбачає створення в Україні державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна (зокрема, нерухомості).

Документ передбачає:

  1. Компенсація не буде грошовою. Йдеться про квадратні метри житлової площі.
  2. У кожній українській громаді буде утворено комісії з розгляду питань для надання компенсації.
  3. Робота таких комісій – приймання заявок, проведення експертизи житла та надання висновків.
  4. На компенсацію мають право громадяни України: власники житла, інвестори, спадкоємці, управителі багатоповерхівок.
  5. Позачергове отримання компенсації – багатодітні родини, особи з інвалідністю та учасники бойових дій.

Законом передбачено два варіанти компенсації за пошкоджене/знищене війною житло:

  1. Підлягає відновленню – власнику надаються кошти на відновлення або фінансуються будівельні роботи з відновлення.
  2. Не підлягає відновленню – фінансується нове будівництво.
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Фото: УНІАН

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