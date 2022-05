Российские военные, скорее всего, отдадут предпочтение победе в битве за Северодонецк, а не выходу на административные границы Донецкой области.

Об этом сообщают военные аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War).

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российское командование, скорее всего, понимает, что не сможет захватить Донецкую область, но думает, что может выйти к административным границам Луганской области.

Мнение Гайдая поддерживают и аналитики Института изучения войны.

— Российское военное командование, скорее всего, будет уделять приоритетное внимание битве за Северодонецк. При этом некоторые усилия направят и на разрушение украинских наземных линий связи (GLOC) в восточной части Донецкой области, — отмечают аналитики.

Захват Северодонецка войска РФ хотят проводить с севера и юга. Неудачные попытки россиян форсировать реку Северский Донец в районе Кременной могут сместить российские операции по окружению войск ВСУ дальше на восток, ближе к Северодонецку через Рубежное, а не проводить более широкое окружение по нескольким направлениям.

Оккупанты также сокращают продвижение к Славянску из Изюма из-за неудачного наступления в районе города. Украинская авиация продолжает наносить удары по противнику севернее и восточнее Изюма.

Сейчас смотрят

14 мая оккупанты обстреляли Северодонецкую больницу. В результате обстрела были ранены девять гражданских лиц.

15 мая враг нанес 11 артиллерийских ударов по Северодонецку. Есть попадания в Азот, техникум, многоэтажки.

Источник: ISW