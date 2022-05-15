Российские военные нанесли 11 артиллерийских атак по Северодонецку Луганской области. Есть попадания в Азот, техникум, многоэтажки.

Ранения получили четверо жителей области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, 40% всех атак россиян 14 мая пришлись на Северодонецк. Еще примерно столько же – на Горскую и Попаснянскую общины. Разрушений очень много.

Это 11 многоэтажек в новых и старых районах города, в нескольких из них произошло возгорание квартир. Российские оккупанты попали в здание техникума и продолжают уничтожать Азот. 14 мая утром после очередного прилета пламя охватило один из производственных цехов.

Получили ранения трое жителей Врубовки. В Новодружеске ранена женщина, разрушены два дома. Еще три – в Лисичанске, где враг нанес авиаудар, два – в Рубежном.

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Также известно о девяти разрушенных домах в Камышевахе, четырех — в Тошковке, пяти — в Золотом, двух — в Троицком.

В Камышевасе есть попадание в здание поселкового совета и дома культуры. Есть разрушения в Верхнекаменке, Орехове, Катериновке.

По словам Сергея Гайдая, на фронте Луганщины и Донетчины за минувшие сутки украинские военные отбили 12 атак врага. Они уничтожили восемь танков, пять артиллерийских систем, девять единиц боевой бронированной техники, пять вражеских автомобилей.

Подразделения ПВО сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10 и один тактический разведывательный БПЛА Элерон.

Фото: Сергей Гайдай