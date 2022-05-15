Вчера оккупанты обстреляли Северодонецкую больницу. В результате обстрела были ранены девять гражданских лиц.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

За минувшие сутки рашисты совершили 11 артиллерийских атак по Северодонецку. Россияне били по жилым домам, химзаводу, техникуму и больнице.

— Только за вечер ранений получили сразу девять мирных жителей города. Все они получили медицинскую помощь в разбитой больнице. Не смотря на обстрелы, она продолжает работать, — написал Гайдай.

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