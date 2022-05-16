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Факти / Україна

Ворог зосередиться на битві за Сєвєродонецьк – воєнні аналітики

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Ворог зосередиться на битві за Сєвєродонецьк – воєнні аналітики

Російські військові, найімовірніше, віддадуть перевагу перемозі у битві за Сєверодонецьк, а не виходу на адміністративні кордони Донецької області.

Про це повідомляють військові аналітики Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War).

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що російське командування, найімовірніше, розуміє, що не зможе захопити Донецьку область, але думає, що може вийти до адміністративних кордонів Луганської області.

Думку Гайдая підтримують аналітики Інституту вивчення війни.

– Російське військове командування, найімовірніше, приділятиме пріоритетну увагу битві за Сєверодонецьк. При цьому деякі зусилля спрямують і на руйнування українських наземних ліній зв’язку (GLOC) у східній частині Донецької області, зазначають аналітики.

Захоплення Сєвєродонецька війська РФ хочуть проводити з півночі та півдня. Невдалі спроби росіян форсувати річку Сіверський Донець у районі Кремінної можуть змістити російські операції з оточення військ ЗСУ далі на схід, ближче до Сєвєродонецька через Рубіжне, а не проводити ширше оточення за декількома напрямками.

Окупанти також скорочують поступ до Слов’янська з Ізюма через невдалий наступ у районі міста. Українська авіація продовжує завдавати ударів по супротивнику на північ і схід від Ізюма.

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14 травня окупанти обстріляли Сєвєродонецьку лікарню. Внаслідок обстрілу було поранено дев’ятьох цивільних осіб.

15 травня російські військові завдали 11 артилерійських ударів по Сєвєродонецьку. Є влучання в Азот, технікум, багатоповерхівки.

Джерело: ISW

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Фото: Getty Images

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