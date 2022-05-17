Переговоры с РФ на паузе: Подоляк рассказал причины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что процесс переговоров Украины с Россией находится на паузе.

– Причин несколько. Россия не демонстрирует ключевого – понимания сегодняшних процессов в мире. И своей крайне отрицательной роли. Во-вторых, Россия не понимает, что в любом смысле война идет уже не по правилам, графику или планам России. Сопротивление Украины и сопротивление профессиональное только нарастает. Поэтому никаких целей РФ не достигнет, – сказал Подоляк в комментарии Фактам ICTV.

Кроме того, по данным советника главы Офиса президента, Россия никак не может отказаться от “пропагандистского нагнетания на внутреннем рынке”.

– И потому политическая элита боится говорить правду. А именно, что для войны нужны выходы на совсем других условиях, чем было заявлено изначально. Для этого предпочитает продолжать переговоры как элемент своей пропаганды только для внутреннего потребления. Отсюда все эти комментарии шантажного типа в публичном пространстве по поводу переговоров, – отметил он.

Однако ключевым, по данным Михаила Подоляка, является то, что Россия якобы хочет увидеть в действии все пакеты международных экономических санкций и окончательно понять действительную “боеспособность” своей армии.

– А также – потерять остатки своей репутации. Такова, на мой взгляд, стратегическая цель россиян: все или ничего. Поэтому нет смысла мешать падению этой чудаковатой “империи”. Поэтому предлагаю остановиться на следующем: сегодня вообще речь не идет о “выходе или не выходе” из переговорного процесса украинской делегации, а речь идет только о целесообразности и конкретике на данном этапе. Будет конкретика – будут продолжены политические переговоры, – резюмировал Подоляк.