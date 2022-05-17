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Факты / Видео / Украина / Политика

Переговоры с РФ возобновятся и модерировать их будет Зеленский — Подоляк

Валентина Летяк редактор ленты

Антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил сложности в переговорном процессе с РФ, который приостановлен, но обязательно будет возобновлен, поскольку любая война завершается за столом переговоров.

– Президент Владимир Зеленский активно модерирует этот процесс, и он исходит из адекватной оценки того, о чем идет речь на переговорном процессе. В отличие от нас, РФ за 82 дня войны так и не поняла, что ситуация в Украине вообще не такая, как они думали сначала, и они свои директивы не меняют. То есть, продолжают активно шантажировать, и это публично – не в рамках переговорного процесса. Они живут в мире, где якобы есть “украинский нацизм”, — сказал он в эфире телемарфона.

По его словам, уже весь мир понимает, и это доказано документально, что на сегодняшний день существует только один вид нацизма – российский, но они этого еще не поняли.

– Наверное, еще некоторое время пройдет, чтобы мы перешли к более основательному обсуждению этой проблемы – проблеме денацификации России в рамках переговорного процесса, – добавил Подоляк.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день переговорный процесс приостановлен, поскольку после Стамбульского коммюнике существенных изменений и продвижения вперед нет.

– Российская Федерация все еще остается в своем стереотипном мышлении. Но любая война все равно будет завершаться за столом переговоров и модерировать этот процесс, как мне кажется, будет Зеленский, – подытожил Подоляк.

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