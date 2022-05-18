Май, 18 в 7:55

Утром 18 мая российские военные атаковали двумя ракетами Днепр.

Обновлено в 07.55. Одну ракету сбили силы противовоздушной обороны. Ее обломки упали на частный двор.

– Ранения получила женщина. Кроме того, повреждены два дома, – сообщил руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.

По словам главы области, другая ракета разрушила объект транспортной инфраструктуры.

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Напомним, что в момент вражеской атаки местные жители слышали два взрыва и видели, как в небо поднялся черный дым.

Взрывы утром 18 мая слышали жители Одессы. Аналогичные сообщения были и от очевидцев из Николаева.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 84-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушное командование Восток, Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко