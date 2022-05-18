Россияне атаковали ракетами Днепр: есть раненые и разрушения
Утром 18 мая российские военные атаковали двумя ракетами Днепр.
Обновлено в 07.55. Одну ракету сбили силы противовоздушной обороны. Ее обломки упали на частный двор.
– Ранения получила женщина. Кроме того, повреждены два дома, – сообщил руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.
По словам главы области, другая ракета разрушила объект транспортной инфраструктуры.
Напомним, что в момент вражеской атаки местные жители слышали два взрыва и видели, как в небо поднялся черный дым.
Взрывы утром 18 мая слышали жители Одессы. Аналогичные сообщения были и от очевидцев из Николаева.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 84-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Воздушное командование Восток, Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко