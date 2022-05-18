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Факты / Украина

Россияне атаковали ракетами Днепр: есть раненые и разрушения

Татьяна Забожко, редактор ленты
Подтверждено
Ракетний обстріл Дніпра 18 травня 2022

Утром 18 мая российские военные атаковали двумя ракетами Днепр.

Обновлено в 07.55. Одну ракету сбили силы противовоздушной обороны. Ее обломки упали на частный двор.

– Ранения получила женщина. Кроме того, повреждены два дома, – сообщил руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.

По словам главы области, другая ракета разрушила объект транспортной инфраструктуры.

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Ракетний обстріл Дніпра 18 травня 2022
Ракетний обстріл Дніпра 18 травня 2022
Ракетний обстріл Дніпра 18 травня 2022
Ракетний обстріл Дніпра 18 травня 2022
Ракетний обстріл Дніпра 18 травня 2022
Ракетний обстріл Дніпра 18 травня 2022
Россияне атаковали ракетами Днепр: есть раненые и разрушения / 3 фотографии

Напомним, что в момент вражеской атаки местные жители слышали два взрыва и видели, как в небо поднялся черный дым.

Взрывы утром 18 мая слышали жители Одессы. Аналогичные сообщения были и от очевидцев из Николаева.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 84-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушное командование ВостокВалентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко

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